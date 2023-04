CEO de Metso Outotec cierra exitosa visita a Chile

Pekka Vauramo participó en la Semana Cesco de Santiago, con importante anuncio de inversiones para la región, lideró evento dedicado a la minería circular junto a la Embajadora de Finlandia en Chile y celebró el aniversario 53° de la compañía en territorio chileno.

Fueron días intensos para el CEO de Metso Outotec, Pekka Vauramo en su visita a Chile, donde participó en una serie de actividades de relacionamiento con clientes.

El ejecutivo dijo presente en diversas actividades de la Semana Cesco que se realizaron en Santiago la semana pasada, como el seminario de exploraciones mineras, la Conferencia Mundial del Cobre (CRU) y la cena Cesco, instancias donde estuvo acompañado de los principales ejecutivos de la compañía en Chile.

En la ocasión, pudo enterarse de los principales desafíos de la minería local, con exposiciones como la de la ministra de Minería Marcela Hernando, quien destacó en el CRU que a 2021, Chile sigue aún teniendo el 22,7% de las reservas mundiales de cobre.

Sin embargo, no todo fue Semana Cesco para Pekka Vauramo. El ejecutivo encabezó el conversatorio “Circular World” organizado junto a la Embajada de Finlandia en Chile en el marco del evento Power of the Elements, donde se habló sobre el futuro de la sostenibilidad en la actividad minera y de la necesidad de fortalecer la economía circular.

En la instancia también participaron la embajadora de Finlandia en Chile, Johanna Kotkajärvi, y el Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Sergio Hernández, conversación que fue moderada por el Director Ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo. En ese sentido, Vauramo se refirió a cómo Metso Outotec ha enfrentado el desafío de la cadena de suministro con foco en la sustentabilidad, robusteciendo el footprint de fabricación de equipos y componentes más cerca de las operaciones mineras.

Fortalecimiento de los servicios y sostenibilidad en Sudamérica

El líder de Metso Outotec también dio a conocer importantes novedades para el mercado sudamericano, dada sus positivas perspectivas a futuro.

Es por ello que el grupo de origen finés ha planificado para Chile, Perú y Brasil una serie de inversiones que mejorarán aún más el servicio que presta a la minería sudamericana, por medio del crecimiento de su capacidad instalada.

Cabe señalar que en el Centro de Servicios de Metso Outotec en Perú, ubicado en Arequipa, se invertirán 6 millones de euros. La inversión está enfocada en la extensión del área en 600m2 con, lo que se alcanzará un área total de 1.800 m2. Esto generará un incremento de la capacidad de izaje con una grúa puente de 140 toneladas, la modernización de capacidad de mecanizado con un torno vertical CNC, y la implementación de equipos especializados para trabajos de reparación en terreno.

Los beneficios que generará esta inversión serán: reducción de riesgos relacionados a manipulación de cargas y trabajos a la intemperie; incremento general de capacidad productiva del Centro de Servicios; desarrollo de proyectos retrofit en parque de HPGR en Perú; Integración en la oferta de las propuestas que involucran reparaciones con aplicación de sistema tyre on tyre; reducción de los tiempos de atención de las reparaciones y el incremento de capacidad de atención de reparaciones de turbinas.

Un poco más al sur, en el Centro de Servicios de Antofagasta en Chile, recinto que cumplió una década de funcionamiento en marzo pasado, se invertirán 7 millones de euros, para instalar una nueva nave de 1.200 m2 de superficie, con un nuevo puente grúa con una capacidad de 140 m2. Actualmente, este centro, dedicado a la reparación, ensamblaje y actualización de equipamiento para plantas concentradoras, cuenta con una infraestructura de 15.500 m2 de superficie, donde destacan 3.600 m2 de talleres, con 3 naves con puentes grúas con una capacidad de 20, 25 y 50 toneladas cada una, donde las dos primeras son para ensamble y la mayor para las máquinas de herramientas.

Asimismo, en Brasil se aumentó recientemente la capacidad de fabricación de harneros de gran tamaño en Sorocaba, de 250 a 500 unidades por año, y la capacidad de izaje hasta 120 toneladas. También se invertirá en una nueva prensa de inyección para paneles de caucho de medios de harneros que aumentará la capacidad de producción en un 50%. Se espera que la unidad de fabricación esté en pleno funcionamiento a finales de 2023.

En ese sentido, el Presidente de Metso Outotec para Sudamérica, Eduardo Nilo Arenas, señaló que existen varias iniciativas de sustentabilidad en la región y “el reciclaje de revestimientos de molino ya es una realidad que completaremos con la instalación de un módulo de reciclaje en nuestra fabrica local, pilar fundamental en el fortalecimiento de la minería sostenible. Además, el fortalecimiento de nuestras capacidades en la región con bombas, ampliación de capacidad de harneros, centros de reparación y capacidad de soportar nuevos equipos como HRC es una gran noticia para nuestros socios estratégicos para enfrentar los desafíos productivos de la minería del futuro”.

Celebración de aniversario e historia en el país

El principal ejecutivo de la compañía finlandesa celebró junto a colaboradores de Metso Outotec, el aniversario N°53 de la firma en Chile.

Allí se recordó cómo fue el origen de corporación en el país, con la instalación de la primera fábrica de goma en Concón, hasta llegar actualmente a tener presencia también en Antofagasta, Calama, Salamanca y Santiago, con una dotación que supera las 2.800 personas.