Chile saca positivas conclusiones tras su paso por la PDAC 2022

Entre el 11 y el 17 de junio, miles de empresas y emprendedores del ecosistema minero tuvieron la oportunidad de conectarse y vincularse en el encuentro minero más importante del mundo que año a año tiene lugar en Toronto, Canadá.

La edición 2022 de la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), la convención más importante del mundo centrada en exploraciones mineras, que se realizó entre el 11 y 17 de junio de manera presencial, después de dos años de pandemia, dejó positivas conclusiones para los representantes chilenos.

Reunió a cerca de 25 mil empresarios líderes del sector minero mundial con quienes, startups y emprendedores tuvieron la oportunidad de contactarse durante cinco días para revisar oportunidades de inversión, asistir a sesiones técnicas y acceder a grandes expositores Internacionales.

AndesMETS y Endeavor organizaron la gira “Experiencia Canadá 2022” viaje de prospección comercial con foco en la internacionalización de proveedores de la minería local.

La actividad contó con el apoyo de la Cámara Chileno Canadiense, Vantaz Group y el Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI); además del patrocinio de Sonami, Aprimin, el Consejo Minero, la Corporación Alta Ley y Minnovex, entidades que buscaron que las empresas METS (Equipos, Tecnologías y Servicios para la Minería, por su sigla en inglés) chilenas se introdujeran en el ecosistema minero canadiense, generando lazos que a futuro les permita entablar relaciones comerciales con compañías de ese país y seguir escalando

Mauro Mezzano, presidente de AndesMETS, comenta que “hoy existen muchas oportunidades en el mercado canadiense para el emprendedor chileno, sobre todo para proveedores que tienen soluciones de base científica y tecnológica y muy diferenciada. Muchas de las empresas canadienses tienen áreas muy abiertas, dispuestas a escuchar nuevas innovaciones, e incluso muchas de estas a invertir en ellas para apoyarlas”.

Mezzano destacó que la PDAC permitió establecer relaciones y con empresas proveedoras similares a las nacionales, empresas mineras, centros de Innovación y Universidades, entre las que destacan: Anglo American, Teck, Mitsubishi, University of Toronto, CAP, South Australia, VALE, Centre for Excellence in Mining Innovation, entre otros.

“Definitivamente fue un viaje muy aprovechado y esperamos seguir con este proceso de internacionalización durante el segundo semestre”, resaltó.

Estrategia de internacionalización

El presidente de AndesMETS destacó que Chile tiene muy buenas innovaciones y una muy buena escuela, con interesantes desarrollos basados en tecnologías, pero remarcó que “quizás nuestra mayor debilidad es que no estamos tan preparados para los mercados internacionales, ya que no los hemos puesto como prioridad”.

“Nos hemos quedado en la zona de confort de nuestro mercado local que es muy bueno, pero pienso que es importante prepararse para este tipo de encuentros, no solo desde el punto de vista de las reuniones, sino también en preparar una estrategia de internacionalización a largo plazo”, planteó.