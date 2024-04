China se consolida como principal destino de las exportaciones chilenas entre enero y marzo 2024

Las exportaciones de servicios totalizaron US$ 609 millones, un +46,6% más que el año anterior.

jueves 18 de abril del 2024.- Las exportaciones no cobre – no litio a marzo de 2024 sumaron US$ 12.337 millones, donde China se posicionó como el principal destino de los envíos chilenos con un acumulado de US$ 3.618 millones, un 8,4% más que en 2023.

Las cerezas, celulosa, hierro, ciruelas frescas y yodo fueron los principales productos importados por China entre enero y marzo, cubriendo el 82% de los envíos no cobre – no litio de Chile a ese país.

“Al mirar las cifras uno puede ver que China sigue siendo un mercado muy importante para nuestras exportaciones con un crecimiento que sobresale. De hecho, este año, a fines del segundo semestre, llevaremos adelante la novena versión del Chile Week China, para seguir ampliando nuestras relaciones comerciales con este gigante donde nuestro país aún tiene mucho para crecer, no sólo en términos de los volúmenes, sino que también en la diversificación de nuestras exportaciones”, destacó el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Además del gigante asiático, las cifras muestran que los mercados con mayor crecimiento en el trimestre enero – marzo fueron Suiza, explicado principalmente por el mejor desempeño de los envíos de Manufacturas de oro (US$ 180 millones, +61,2%), Servicios (US$ 34 millones, +122,5%), Vino tinto, embotellado, mezclas (US$ 0,58 millones, +73,2%) y Vino tinto, Cabernet Sauvignon, embotellado (US$ 0,56 millones, +52,0%).

Le siguen India (US$ 157 millones, +40,5%), crecimiento explicado por el aumento de los envíos de Molibdeno (US$ 54 millones, +32,4%) y Yodo (US$ 47 millones, +155,0), y Reino Unido (US$ 1966 millones, +21,2%), donde se destacan los envíos de Arándanos frescos con US$ 33 millones con un aumento de +19,5%, Servicios (US$ 25 millones, +48,7%) y Vino tinto a granel (US$ 13 millones, +49,3%).

“El crecimiento de India nos empuja a seguir trabajando por entrar a ese mercado de millones de habitantes que es un desafío para nuestro país, pero que significa diversificación de nuestras exportaciones y mayor crecimiento. Este año, en agosto, realizaremos la primera versión de Chile Week India, que esperamos signifique un paso más en la consolidación de nuestra relación comercial con ese país”, destacó el Director General.

Servicios siguen creciendo

Las exportaciones de servicios totalizaron US$ 609 millones, un +46,6% más que el año anterior. Los servicios que destacan durante enero a marzo fueron tics (US$ 178 millones, +62,2%), mantenimiento y reparación (US$ 117 millones, +58,0%), financieros (US$ 56 millones, +8,0%) e investigación y desarrollo (US$ 55 millones, +97,4%).

El mercado más importante en la recepción de las prestaciones de servicios chilenos fue Perú con US$ 150 millones, creciendo un +46,0%. Tras este se encuentra Estados Unidos con US$ 121 millones, con un crecimiento de +42,3% y Colombia con US$ 47 millones, con una variación de +18,1% de incremento.