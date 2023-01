Cochilco eleva proyección del precio del cobre a US$ 3,85 la libra para 2023

Para 2024 prevé que el commodity promediará US$ 3,65 la libra.

jueves 26 de enero del 2023.- La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer este jueves las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, que contiene las proyecciones sobre precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2023 y 2024.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, informó que Cochilco elevó la proyección de precio promedio del cobre para 2023, desde US$ 3,7 la libra, anunciada en la estimación anterior, a US$ 3,85 la libra. Mientras que para 2024, la Institución estima cerrará en US$ 3,65 la libra.

La secretaria de Estado explicó que “la flexibilización de la política cero Covid-19 en China; la moderación de la política monetaria norteamericana por el descenso de la inflación; expectativas de una recesión en Europa más suave de lo estimado; inventarios históricamente bajos y una preocupación por un menor suministro de cobre en el mercado están impulsando al alza el precio”.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo (s) de Cochilco, Joaquín Morales, señaló que si bien las perspectivas para el mediano y largo plazo son positivas para el cobre, existen riesgos que podrían presionar a la baja su precio relacionados con una menor demanda del metal. “La proyección de precio, para los años 2023 y 2024, está condicionada a la velocidad y profundidad de la recuperación de China, la evolución de los contagios por Covid-19 en el país asiático, y la duración del alto nivel de las tasas de interés en las economías desarrolladas”, precisó Morales.

Demanda y oferta de cobre

Para el año 2023, Cochilco proyecta que la producción mundial de cobre mina llegaría a 22,9 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 5% respecto a 2022, mientras que para 2024 el incremento sería de 4%.

En el caso de Chile, la producción de cobre ascendería a 5,7 millones de toneladas en 2023, lo que implica un incremento de 7,5% en comparación al año anterior. En tanto, para el año 2024 el crecimiento sería de 3,3%.

En relación a la demanda mundial de cobre, se registraría un aumento de 2,3% en el año 2023 llegando a 25,6 millones de toneladas; y para 2024 se espera un incremento de 2,9%.

En materia de balance de mercado se prevé un superávit de 160 mil toneladas para el año de 2023 y de 360 mil toneladas para 2024, lo que equivale a 2 a 5 días de consumo de cobre. Estos superávit serían circunstanciales dada las positivas proyecciones de precio para el commodity.

