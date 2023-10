Codelco Andina recibe a futuras generaciones de mineros y mineras en su área industrial

La iniciativa se enmarca en el programa “Andina más Cerca” que busca motivar a estudiantes del Valle del Aconcagua a ingresar carreras asociadas al rubro minero.

Carlos Ramos, estudiante de cuarto medio de la especialidad de Metalurgia Extractiva del Liceo Mixto de Los Andes tuvo su primer interés en minería a los catorce años, cuando comenzó a conocer sobre los procesos de extracción de minerales.

Hoy, Carlos tuvo la oportunidad de visitar el área industrial de Codelco Andina en Saladillo, acompañado por sus compañeros/as de la especialidad de Metalurgia Extractiva. “Conocer los procedimientos de muestreo al interior de Codelco es muy impresionante, al igual que entender la importancia que tiene una buena toma de muestras en la gran minería. Esta vivencia me motiva aún más a estudiar ingeniería en Metalurgia”, afirmó.

Durante la jornada, el grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de interactuar con los trabajadores y trabajadoras de Andina y comprender con mayor profundidad el trabajo que realizan áreas específicas como la Superintendencia de Geología y la Sala COM, desde donde se controlan de manera remota equipos utilizados en la mina subterránea.

“Esta experiencia en terreno resultó ser una valiosa ocasión para que las y los estudiantes se adentren en temas como la operación remota, el proceso de sondaje, mapeo, conocer la sala de corte y fotografía para finalmente adentrarse en el proceso de preparación mecánica para el análisis químico del mineral”, afirmó Alejandro Sat, técnico especialista en Geotécnica de Codelco Andina.

La visita de los estudiantes del Liceo Mixto de Los Andes se enmarca en el programa “Andina más Cerca”, que tiene como propósito generar lazos con los estudiantes del Valle del Aconcagua para que puedan conocer más de la industria minera e inspirarlos a seguir carreras afines.

Las y Los estudiantes se mostraron agradecidos por la oportunidad que les brindó Codelco Andina. “Lo que más me impresionó de la visita al área industrial fue la Sala COM, ver cómo operan las máquinas a distancia me impactó mucho. Con esta jornada confirmé que quiero estudiar ingeniería civil en Metalurgia y me proyecto como jefa en alguna minera importante de Chile”, declaró Danitza Hormazábal, estudiante de cuarto medio del Liceo Mixto.

Diego Césped, estudiante del Liceo Mixto expresó su interés por el área de muestreo. “Me impactó mucho el proceso de chancado y el paso del mineral por los diferentes equipos. Me encantó verlo en escalas más grandes y me quedó gustando demasiado el área”.

Previamente representantes de la división visitaron el Liceo Mixto de Los Andes para entregar a los estudiantes una visión más detallada sobre la industria y el quehacer de Codelco a través de una charla que se llevó a cabo como una jornada introductoria a la visita al área industrial en Saladillo.

Hasta la fecha este programa ha permitido que más de 500 estudiantes de comunidades vecinas hayan podido visitar diversas instalaciones de la división Andina de Codelco.