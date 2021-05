Comisión de Minería del Senado fija cronograma para la tramitación del proyecto de royalty

Según la senadora Yasna Provoste (DC) -presidenta de la instancia-, habrá plazo hasta el 4 de junio para recibir a los invitados que quieran pronunciarse respecto a los efectos y alcances de la iniciativa.

Tras ser despachado hace tres semanas de la Sala de la Cámara de Diputados, el polémico proyecto de royalty minero inició ayer su tramitación en la comisión de Minería y Energía del Senado, instancia presidida por Yasna Provoste (DC).

La también presidenta de la Cámara Alta fijó ayer el cronograma para la tramitación del proyecto que busca crear un impuesto por la explotación de minerales en el país por parte de las empresas, el cual cuenta con una tabla progresiva que parte por un gravamen base del 3% del valor de las ventas de los minerales extraídos, y que sube a medida que los precios de los recursos crecen, hasta llegar a una tasa máxima marginal de 75%.

Provoste puso como plazo hasta el 4 junio para reunir propuestas y recibir a los invitados que quieran pronunciarse sobre los efectos y alcances de esta iniciativa, lo que se complementará con una serie de estudios solicitados a la Biblioteca del Congreso para, por ejemplo, realizar un análisis comparado con los impuestos en minería de otros países de la región.

“Vamos a hacer encuentros, seminarios, porque lo que nos interesa es hacer una discusión eficiente, pero también con sentido futuro”, sostuvo la senadora. Así, en la discusión también se sumaría una propuesta del senador Guido Girardi relacionado con la minería verde.

En la sesión de ayer participó además el diputado Pablo Vidal, quien aseguró que la intención de los promotores del proyecto es que, una vez esté en marcha el royalty, se elimine el impuesto específico a la actividad minera que hoy es aplicado a las compañías del sector, gravamen que fluctúa entre el 4% y 15% del margen operacional.

Con esto, la aplicación del royalty no implicaría que la tasa efectiva que pagan las mineras en el país llegue hasta un 82% como se había estimado. “Esta regalía reemplazaría al impuesto específico, no tendría que sumarse, sería este en vez del otro, pero no quedó expresado así en la tramitación final de la iniciativa, es una cosa que quedó pendiente, pero ese es el espíritu con el cual lo vimos”, manifestó Vidal.