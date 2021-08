Diego Hernández y debate por royalty: “Se da en un contexto país que requiere un mayor dinamismo económico, más inversiones y mayor generación de empleo”

La Sociedad Nacional de Minería celebró a los trabajadores y trabajadoras que participan de la minería. El foco estuvo puesto en el escenario político y el cambio climático.

Como cada 10 de agosto en Chile, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) conmemoró el Día del minero y la minera, con el objetivo de celebrar el trabajo que realiza esta industria y que constituye el pilar principal de la economía chilena.

En un contexto marcado por la crisis sanitaria y climática, la actividad contó con la presencia del biministro de Energía y Minería, Juan Calos Jobet; el presidente de la Sonami, Diego Hernández; y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, además de representantes de empresas y organizaciones del sector.

Para Chile esta celebración tiene una relevancia especial, ya que Chile es el mayor productor del metal rojo en el mundo. Anualmente se extraen alrededor de 5,7 millones de toneladas métricas de cobre fino al año, lo que representa el 60% de las exportaciones y el 10% de los ingresos fiscales.

En la actividad el presidente de Sonami, Diego Hernández, se refirió a la coyuntura en la que se celebra esta fecha. “Este día de fiesta también nos da una ocasión de reflexionar sobre la relevancia que tiene esta actividad para Chile y para toda la comunidad minera, en momentos en que se discute un proyecto de ley de royalty minero y comienza el debate respecto a una nueva Constitución. Debate que se da en un contexto país que requiere un mayor dinamismo económico, más inversiones y mayor generación de empleo”, recalcó.

En esta línea, Hernández sostuvo que el sector está disponible para contribuir al trabajo de los constituyentes y que esperan “ser escuchados con el mismo respeto que a otros actores”. Otro aspecto que destacó el líder gremial fue el rol jugado por la minería durante la pandemia, enfatizando en los esfuerzos realizados para cuidar a los trabajadores, a través de estrictos protocolos sanitarios, y con ello garantizar la continuidad operacional, lo que permitió “cuidar a nuestros proveedores y garantizar los puestos de trabajo de miles de personas”.

En tanto, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se refirió al gran desafío que representa para estas generaciones enfrentarse al cambio climático, donde el cobre y el litio juegan un papel fundamental. Además, la autoridad coincidió en destacar la labor de las faenas durante la pandemia, relevando que las operaciones mineras fueron capaces de mantener sus funciones, prácticamente, en niveles estables respecto al 2019 en un contexto pre Covid.

El ministro Jobet agregó que “sin la minería chilena, el mundo no va a poder frenar el cambio climático, es así de simple. Si nosotros no somos capaces de transformar, de manera muy profunda, la forma en que producimos y consumimos energía, no vamos a poder parar las emisiones y frenar el cambio climático y eso no lo vamos a poder hacer sin minerales. Chile produce el 28% del cobre del mundo, más del 20% del litio y tiene las mayores reservas de cobre y de litio del mundo y sin energía renovable y sin electro movilidad, no podemos parar el cambio climático”.

Premios San Lorenzo a la pequeña, mediana y gran minería

El día del minero no se celebra un 10 de agosto por casualidad. En esta fecha, además, se recuerda la muerte de San Lorenzo, quien fue nombrado patrono del rubro luego de esconder los tesoros materiales de la iglesia en una montaña para evitar financiar una guerra en la que no estaba de acuerdo.

Como en cada celebración del 10 de agosto, Sonami se busca premiar a quienes están innovando y haciendo mejor minería en el sector.

Al respecto, Diego Hernández indicó que, durante este período, “la minería de pequeña, mediana y gran escala, ha tenido un desempeño que sin vacilación me atrevo a definir de ejemplar, porque fue capaz de mantener la continuidad operacional. En este gran desafío el sector tuvo la colaboración de todos los trabajadores, quienes mostraron ser una fuerza laboral madura y comprometida con el devenir de nuestra industria y sus empresas”.

La primera galardonada fue la Minera San Pedro, de la comuna de Til Til. Esta empresa ha tenido un modelo de gestión centrado en la excelencia y la sustentabilidad, generando un compromiso de minería responsable con una planta de generación fotovoltaica propia.

El premio San Lorenzo a la mediana minería quedó en manos de la Minera Valle Central, en reconocimiento a su compromiso con la minería sustentable y la incorporación de tecnología para resolver las problemáticas ambientales y revalorizar los relaves mineros.

En la gran minería, el reconocimiento fue para Doña Inés, de Collahuasi, que durante la pandemia desarrolló el “Plan Impulso Tarapacá”, con el que ayudaron a 600 pequeños y microempresarios, además de trabajar en un plan de reducción de listas de espera con los servicios de salud, para beneficiar a más de 11 mil vecinos.

Finalmente, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, recibió un premio especial por su rol en la creación de la iniciativa Siempre por Chile, que recaudó más de 110 mil millones para contribuir al combate de la pandemia por Covid-19.