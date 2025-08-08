Domingo 10 de agosto: Cámara Minera de Chile saluda a los mineros en su Día

El presidente de la entidad, Manuel Viera, destacó que la minería y todos quienes se desempeñan en ella es el corazón de la economía del país. Por ello, dijo que es imprescindible que todos trabajemos por una mejor minería y por aumentar los yacimientos, la promoción de prácticas seguras en la minería.

viernes 08 de agosto del 2025.- La Cámara Minera de Chile saluda a todos los mineros del país en su día, reconociendo su invaluable contribución a la economía y desarrollo de Chile. “A pesar del fatal accidente ocurrido recientemente en la mina El Teniente de Codelco, queremos destacar la importancia de la seguridad y el resguardo de la vida de todos los trabajadores mineros como nuestra prioridad principal”, precisó el presidente Manuel Viera.

Agregó que la minería y todos quienes se desempeñan en ella es el corazón de la economía del país. Por ello, dijo que es imprescindible que todos trabajemos por una mejor minería y por aumentar los yacimientos, la promoción de prácticas seguras en la minería, el apoyo a la capacitación continua de los trabajadores y la implementación de medidas que minimicen los riesgos en las operaciones mineras e instan a todas las empresas mineras a mantener un enfoque constante en la seguridad y salud de sus trabajadores.

“En este Día del Minero, queremos expresar nuestro reconocimiento a la labor diaria de hombres y mujeres que trabajan en la minería chilena. Su dedicación y esfuerzo son fundamentales para el desarrollo del país. Es por ello, que en el Día de San Lorenzo saludamos a cada uno de ustedes que se desempeñan en diversas áreas de la pequeña, mediana y gran minería y los instamos a seguir trabajando en la actividad productiva más importante del país”.