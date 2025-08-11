El Teniente inició retorno gradual a operaciones tras cumplir exigencias de la autoridad

La dotación que reiniciará las faenas en el interior de la mina corresponde al 70% de la habitual. Plan de retorno contempla las medidas de seguridad y monitoreo indicadas por los organismos de seguridad minera y laboral.

lunes 11 de agosto del 2025.- Luego de la autorización entregada por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, la División El Teniente de Codelco retornó la noche del sábado, en el turno C, sus operaciones subterráneas con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la habitual para un fin de semana.

Durante la mañana de este domingo, en el marco del Día del Minero y la Minera, en todas las instalaciones de la empresa, se realizó un minuto de silencio, encendido de velas y sonido de sirenas en homenaje a los seis trabajadores fallecidos. Por su parte, la compañía continúa entregando información y asistencia psicológica y social a sus familias.

Cabe recordar que la Dirección del Trabajo autorizó durante la noche del sábado el reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras la autorización ya otorgada por Sernageomin. Se mantiene la paralización en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

Plan de reinicio seguro y progresivo

El retorno a faena se realiza bajo un plan especial que contempla jornadas de reflexión al inicio de cada turno, donde se informa a los trabajadores sobre el plan de retorno, medidas de apoyo, protocolos de seguridad y acciones de la autoridad fiscalizadora. También considera el aseguramiento de la comunicación bidireccional en el interior de la mina; reforzamiento del control y verificación de presencia mediante sistemas TAG y TIP; chequeo de equipos de protección personal; revisión de condiciones de habitabilidad; difusión permanente del estado de la sismicidad; información continua a sindicatos y coordinación con empresas colaboradoras para asegurar que la información llegue a todos los trabajadores.

El reinicio comenzó con el Turno C, integrado por 710 personas —131 de ellas ingresaron a interior mina—, y el Turno A, con 1.770 trabajadores destinados a labores de reactivación. Durante este primer turno, el envío de mineral a planta fue aproximadamente 50% menor al habitual. En paralelo, se reanudaron las operaciones en planta y fundición.

En el ámbito de fiscalización, este domingo ingresaron dos inspectores de Sernageomin para realizar revisiones en el sector Andes Norte. La compañía señaló que ha recibido 21 requerimientos desde distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras —incluyendo Sernageomin, Dirección del Trabajo, Fiscalía, Cámara de Diputadas y Diputados, PDI y Seremi de Salud—, todos respondidos sin atrasos. La Comisión Interna Investigadora de Codelco continúa sesionando para esclarecer las causas del accidente.