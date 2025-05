Expertos coinciden en que hay que modernizar el Gobierno Corporativo de Enami

“Definir estrategias para Enami para consolidar un mejor gobierno corporativo, minimizando la influencia política, contribuirá a su sostenibilidad y eficiencia operativa en el largo plazo”, destacó el presidente de la Cámara Minera de Chile.

viernes 09 de mayo del 2025.- La Cámara Minera de Chile realizó el conversatorio: “Nuevo Gobierno Corporativo de la Empresa Nacional de Minería, Enami/Efectos en la Minería Chilena”, ocasión en la que las opiniones de los panelistas fueron diferentes.

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera señaló que como asociación gremial todo lo relacionado con la Enami los preocupa y ocupa. “Sin embargo consideramos que este proyecto de ley, que cambia la conformación del gobierno corporativo de una empresa estatal emblemática cuyo rol fundamental es el fomento a la pequeña minería, no nos parece adecuado”, dijo.

Agregó que “la gobernanza de su directorio debe garantizar independencia y autonomía, pero lo más importante no copiar modelos de afuera pues la idiosincrasia de Chile es única”, opinión con la que la mayoría de los panelistas estuvieron de acuerdo.

Además, Viera indicó que como Cámara Minera de Chile aplauden la apertura de Enami al litio, pero aún no es suficiente, falta fomentar más metales como tierras raras, fierro, titanio, no metálicos etc. “Definir estrategias para Enami para consolidar un mejor gobierno corporativo, minimizando la influencia política, contribuirá a su sostenibilidad y eficiencia operativa en el largo plazo”, concluyó.

Sobre el tema, Sergio Hernández, ex director ejecutivo de Aprimin, se manifestó contrario al Proyecto de Ley en cuestión. “Enami es un entre estratégico para la estabilidad de todo el modelo virtuoso económico minero y desarrollo que Chile tiene. Es uno de los tres grandes pilares: Codelco, estatal; minería privada nacional y extranjera; y mediana y pequeña minería: y sin Enami estas últimas no existen”, dijo.

Agregó que “si Enami se debilita, desaparece o no la consideran como esta forma de verla en el nuevo gobierno corporativo, que ojalá no prospere; así de claro quiero ser, la verdad es que se debilita la legitimidad de la toda minería chilena, porque cuando el pequeño minero desaparece la concentración económica en minería, sociológicamente puede demostrar una reacción adversa al legítimo modelo que tenemos. Es muy peligroso”, afirmó Hernández.

En tanto, Jorge Pavletic, en representación de la pequeña minería, socio de la asociación Minera de Tal Tal, indicó que consideraban importante hacer el cambio del gobierno corporativo de Enami, para poder tener continuidad en los planes estratégicos que tenía la empresa y que se van interrumpiendo en la medida en que cambiaban los gobiernos corporativos. “Participamos en mesas de trabajo respecto de ese tema, pero pensábamos en un cambio corporativo de la “Enami”, pongo énfasis en esto porque con este proyecto de ley deja de ser la Empresa Nacional de Minería; desmantela los artículos esenciales que la justifican como empresa de fomento, deja de serlo. Pasa a ser una empresa para el financiamiento del Fisco de Chile y el rol de fomento simplemente desaparece”, aseveró.

También indicó que este proyecto de ley es tan contradictorio que reconoce los beneficios de la Enami. “Una empresa única en el mundo, donde nosotros somos socios estratégicos que no podemos desaparecer, es decir, nos reconocen todas esas condiciones que han permitido el desarrollo de la minería en Chile, pero luego eliminan lo más fundamental que es el fomento”, explicó.

En tanto, el abogado y ex fiscal de Enami, Patricio Cartagena hizo el contrapunto e indicó que este proyecto del nuevo Gobierno Corporativo de Enami, tiene algunos puntos que pueden ser buenas noticias y otras que pueden ser malas pensando en el futuro de la pequeña y mediana minería. “Desde la óptica de forma, en cómo debe funcionar la empresa, creo que hay aspectos positivos que se rescatan de este proyecto. Primero, finalmente tenemos un proyecto de ley que está presentado y que incorpora lo que se ha ido enfatizando como ciertos principios de la OCDE; lo que ha ido ocurriendo en términos de modernización tanto en Enap como Codelco, en términos de funcionamiento moderno”, explicó.

Agregó que en temas de modernizar la composición del directorio es un avance importante y que hay que clarificar ese punto. “La incorporación de un representante de los trabajadores es un gran avance en cómo se deben gestionar las empresas públicas. El proyecto de ley propone un sistema de selección un poco complejo, pero me quedo con lo más importante que es tener este directorio con siete miembros, bajo una composición que busca, y eso es un desafío, darle el rol de un directorio profesional, con personas que van a tener que acreditar experiencia, tener conocimiento de la industria y, por lo tanto, esperamos que esto puede tender a establecer un directorio con este carácter”, aseveró.

Cartagena dijo que dentro de las malas noticias es que el proyecto fue presentado este año, en un período en que hay elecciones parlamentarias y presidenciales, no va a dar el tiempo y la tranquilidad que se requiere para abordar un proyecto que es tan importante para la minería. Esta debiera ser una oportunidad para resolver el tipo de relación que el Estado debe propiciar con la pequeña y mediana minería, con instrumentos, institucionalidad y financiamiento para el largo plazo.

Finalmente, el abogado minero Gastón Fernández, fue enfático en señalar que la Enami es un organismo estatal de suma importancia para la minería chilena y que de ninguna manera puede apoyar el proyecto de ley del cual se ha estado conversado.

“El problema de la Enami no es un tema jurídico. El problema que tiene es de mal manejo, del sistema anacrónico, a las bajas recuperaciones, a los temas tarifarios, es ahí donde está el problema. Es un problema de gobernanza, de tecnología, de meter más metalurgia al manejo de la empresa. Es lo que hace falta. Tiene un gran porvenir de desarrollo y espero que el próximo gobierno que venga ponga foco en ello”, concluyó.

Link del conversatorio en el siguiente enlace.