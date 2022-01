Cámara Minera de Chile cuestiona modificaciones al Código de Minería

La Cámara Minera de Chile indicó que es inexplicable la reciente modificación al Código Minero, para el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, PGU, que ha presentado el Ejecutivo a través del Boletín N° 14.763-05.

“Lo que más no llama la atención, y es lo que han manifestado abogados constitucionalistas y otros gremios del sector, es que se haya presentado un proyecto de ley que “reduce o elimina exenciones tributarias al modificar el Código de Minería, y que representan las alteraciones a la certeza, seguridad y estabilidad a la propiedad minera vigente”, indicó Manuel Viera, presidente de la gremial.

Viera agregó, que este proyecto con las indicaciones que reduce o elimina exenciones tributarias, infringe el artículo 69 de la Constitución Política del Estado, por cuanto, indicó: “produce inestabilidad de la propiedad minera, al modificarse el sistema de coordenadas UTM de los linderos vértices de las pertenencias mineras; introduce modificaciones a la operación de mensura, elimina los hitos y linderos de las pertenencias mineras y modifica el plazo de vigencia de las concesiones mineras de exploración, que son contrarias al rol que cumplen ese tipo de concesiones, entre otras”, aseveró Manuel Viera.

Añadió que son incomprensibles los cambios que han propuesto por cuanto el nuevo régimen de patentes mineras que establece el proyecto, representa una discriminación arbitraria que instaura la aplicación de valores desproporcionados que no guardan concordancia con la realidad. “Si querían que la minería financiara la PGU por qué no se consultó a los expertos y se podría haber llegado a soluciones más constructivas y no destructivas, aclaremos que estamos de acuerdo con la PGU”, dijo.

“Parece que los chilenos no tienen clara la importancia del sector minero para el Estado y sus ciudadanos. Además de estos cambios al Código de Minería; también se ha aprobado en la Comisión de Minería del Senado el Royalty Minero; en la Convención y las comisiones respectivas aprueban normas que restringen la actividad, como por ejemplo en la comisión de Medioambiente aprobaron la norma que declara la nulidad de las concesiones mineras, eléctricas y forestales que se emplacen en territorios indígenas… Cabe preguntarles Cómo van a financiar el funcionamiento del Estado en los próximos años? Cómo financiarán sus programas sociales? Qué harán con la cesantía que vendrá?”, preguntó.

Añadió que en la gremial esperan que los chilenos sean conscientes de lo que sería el país sin minería. “Como Cámara Minera de Chile propendemos a una minería sustentable, a una minería verde, que respete no solo el medio ambiente sino que también a sus habitantes. Por ello, como parte de Red Compromiso Minero apoyamos y promovemos la Iniciativa Popular de Norma Nº 20.654 “por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, y los invitamos a apoyarla”, indicó.

Finalmente, el Presidente de la Cámara Minera de Chile, instó a las actuales autoridades y a aquellos que asumirán en marzo, a ser responsables con nuestra minería, a conversar, a consultar a quienes conocen el sector, a quienes son expertos y pueden apoyarlos en sus iniciativas, sin llevar a una debacle a la actividad minera que tanto le ha entregado a Chile.