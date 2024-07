Mes de la Minería 2024: Más de mil reuniones se esperan en próxima Rueda de Negocios organizada por la AIA

A tres semanas de efectuarse el evento, ya hay más de 100 empresas inscritas para este espacio, que fortalecerá la colaboración directa, el relacionamiento y la generación de oportunidades en el sector minero, energético e industrial.

jueves 18 de julio del 2024.- “Sabemos que los proveedores anhelan instancias como estas y, por lo mismo, esperábamos una buena convocatoria de inscripción previo a esta actividad, pero las solicitudes que hemos recibido hasta ahora supera nuestras propias expectativas; nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando para asegurar el éxito de este espacio de networking y futuras reuniones”, así respondió Josefa Pellejero, subgerente de Desarrollo Empresarial de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), respecto de la convocatoria de la Rueda de Negocios en el marco del Mes de la Minería 2024.

En este espacio de relacionamiento, que tendrá lugar el jueves 8 de agosto en el Hotel Antofagasta, las empresas proveedoras tienen la oportunidad de reunirse directa y presencialmente con ejecutivos de las principales compañías mineras e industriales del país.

“Estar frente a frente con el gerente de área y presentarle tu idea, tu proyecto, en el fondo tu propuesta de negocio, es algo que no ocurre todos los días y las empresas lo saben. Lo que buscamos es que nazcan muchas oportunidades de negocios que sean beneficiosas para la región”, destacó la subgerente, no sin antes recordar que las inscripciones aún siguen abiertas. “Eventualmente, por un tema de logística, tendremos que cerrarlas; nuestro tope es el 26 de julio y por eso la invitación es a no dejar pasar tiempo e inscribirse lo antes posible”, agregó.

A tres semanas de efectuarse el evento, ya hay más de 100 empresas inscritas para este espacio, que fortalecerá la colaboración directa, el relacionamiento y la generación de oportunidades en el sector minero, energético e industrial.

Antofagasta Minerals, Altonorte, ATI, Austin, Ciptemin, Codelco, El Abra, Equans, Escondida|BHP, Lomas Bayas, Scan Controls, Spence|BHP y SQM son los socios estratégicos del Mes de la Minería 2024, el cual es organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, en conjunto con el Ministerio de Minería y el Gobierno Regional.

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link o escribiendo al correo lalvarez@aia.cl