Minera Mantos Blancos reclama ante el Primer Tribunal Ambiental por el rechazo a su Programa de Cumplimiento

La empresa asegura que la no aprobación del plan de acciones propuesto le impide retornar al cumplimiento de la normativa infringida y ajustar sus operaciones a los nuevos parámetros ofrecido.

martes 17 de septiembre del 2024.- El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la reclamación de la empresa Mantos Blancos en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por el rechazo del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado para subsanar incumplimientos ambientales relacionados con el manejo de relaves.

La empresa asegura que la no aprobación del plan de acciones propuesto le impide retornar al cumplimiento de la normativa infringida y ajustar sus operaciones a los nuevos parámetros ofrecidos para eliminar o contener los efectos negativos generados por los supuestos incumplimientos que motivaron la formulación de cargos.

Lo anterior porque la SMA determinó que las acciones propuestas respecto de dos de los cinco cargos no cumplirían con los requisitos de integridad y eficacia, debido a que la empresa habría sido capaz de caracterizar adecuadamente los efectos negativos, ni ofrecer acciones ni metas eficaces para los cargos que dicen relación con el depósito de relaves en una cubeta y con el depósito de relaves finos en el rajo con menos del 60? sólidos en peso.

No obstante, para la minera, las deficiencias invocadas por la SMA no serían suficientes para no acoger el PdC, debiendo haber sido abordadas en una nueva presentación, destacando que en este caso solo existieron dos rondas de observaciones.

Además, en la reclamación se hace hincapié en la naturaleza de los programas de cumplimiento como instrumento de incentivo, finalidad que debería sobreponerse a la pretensión sancionatoria del organismo “en tanto el PdC produce un beneficio mayor al medio ambiente que la aplicación de una sanción”.

La empresa señala que “la SMA está exigiendo certezas absolutas y un nivel altísimo de fundamentación”, y asegura que no es efectivo que se continúen generando infiltraciones hacia a la napa subterránea, habiendo presentado antecedentes técnicos que establecen que la filtración se ha detenido.

En tanto, en lo que respecta a la depositación de relaves finos, la empresa indica que se han ejecutado la mayoría de las acciones, entre ellas la implementación de un nuevo espesador.

El rechazo del PdC implica que la SMA continúa con el procedimiento sancionatorio, en el cual la empresa arriesga una multa de hasta 22 mil Unidades Tributarias Anuales que representan más de 14 mil millones de pesos. Respecto a esto, la empresa indicó que “el programa presentado alcanza la cifra de $29,876,457,000, lo que equivale a 38.400 UTA, es decir, mucho más que el monto de una eventual a sanción a la que puede verse expuesta mi representada por los hechos infraccionales que imputa la SMA”.