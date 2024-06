Ministra de Minería promueve oportunidades de inversión en litio en Corea del Sur

La delegación continúa su viaje en Japón, con una agenda que busca fortalecer la colaboración bilateral en el sector minero, entre otras actividades.

jueves 13 de junio del 2024.- La ministra de Minería, Aurora Williams, concluyó su visita a Corea del Sur como parte de un roadshow por Asia, junto a un equipo de InvestChile. El objetivo de esta gira es promover las oportunidades de inversión en litio y fomentar la cooperación tecnológica para una minería sostenible, y marca un paso importante en la estrategia de Chile para consolidar su posición en el mercado global del litio.

Durante su estadía en Corea, la ministra Williams y la delegación chilena participaron activamente en el “2024 Korea-LAC Future Cooperation Forum: Korea and Latin America & the Caribbean: Partnering for Joint Growth and Improved Livelihoods”, instancia que busca el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas entre Corea del Sur y Latinoamérica y el Caribe. En el panel titulado “Transformando los desafíos en oportunidades: promoviendo la cooperación Corea-América Latina en seguridad económica”, la ministra Williams expuso sobre la institucionalidad minera en Chile y diversas oportunidades que ofrece a las empresas coreanas.

La agenda de la ministra en Seúl incluyó reuniones con altos ejecutivos de empresas coreanas para conversar sobre las oportunidades en la industria del litio en Chile y difundir el proceso de llamado a manifestar interés (RFI, por sus siglas en inglés) para desarrollar proyectos de litio en Chile, impulsado por el Ministerio de Minería, así como también los procesos que llevan adelante Codelco y Enami para concretar asociaciones público-privadas para el desarrollo de sus proyectos de litio.

Además, participó en una mesa redonda organizada por la Corporación de Recursos Minerales y Rehabilitación de Minas de Corea (Komir), donde respondió a las consultas de cerca de 10 empresas coreanas sobre la situación económica de Chile y las oportunidades de desarrollo en la industria minera, especialmente en el sector del litio.

“Tuvimos la oportunidad de presentar a las autoridades surcoreanas las principales políticas en torno al litio en Chile e información relevante para las empresas locales interesadas en participar de la industria minera en Chile. Estas instancias son importantes porque queremos introducir tecnología en diversas áreas como extracción de litio, reciclaje de relaves o infraestructura hídrica, esenciales para el desarrollo de la industria y para entregar valor agregado a nuestra minería”, comentó la ministra Williams.

Finalmente, la delegación visitó el Instituto Coreano de Geociencias y Recursos Minerales, quienes anunciaron su intención de fortalecer la cooperación con Chile. En este marco, se realizó un seminario sobre la tecnología del ciclo de recursos minerales y se presentaron innovaciones como la autoexploración de recursos minerales mediante drones y la plataforma GeoAI, basada en inteligencia artificial para procesar datos.

La delegación continúa su viaje en Japón, con una agenda que busca fortalecer la colaboración bilateral en el sector minero, entre otras actividades.