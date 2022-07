SMA instala sensores para monitoreo de olores en colegios de Puchuncaví y Quintero

En una primea fase estarán ubicados en 3 establecimientos y permitirán monitorear Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), entre otros, para detectar tempranamente episodios que pongan en riesgo la salud de las comunidades escolares.

jueves 30 de junio del 2022.- Profesionales de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzaron la instalación de 3 sensores en dos colegios de Quintero y uno de Puchuncaví, que permitirán el monitoreo de calidad del aire.

Se trata de un plan piloto que simula “narices electrónicas”, que permiten mediciones de olor en Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y Gas Sulfhídrico (H2S). Ambos compuestos han estado presentes las últimas semanas en los episodios que afectaron a la salud de la población, especialmente de comunidades estudiantiles.

Al lanzamiento de la actividad asistieron el Superintendente (s) del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra; la Delegada Presidencial, Sofía González; el Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez; la jefa de la Oficina Regional SMA de Valparaíso, Carolina Silva y el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco.

Entre las principales características de los sensores instalados está que son de monitoreo continuo (24/7), operarán al aire libre y permitirán ir creando una red de sensores en la bahía de Quintero y Puchuncaví, lo cual robustecerá la capacidad de fiscalización de la SMA en la zona.

“A estos se sumarán los sensores que deberán instalar las grandes fuentes de la zona, cuya información nos permitirá establecer planes de alerta temprana, los cuales deberán estar en sintonía con los Planes Operacionales en el marco del Plan de Descontaminación. Todas estas iniciativas tecnológicas lo que buscan es ir mejorando la capacidad predictiva y evitar nuevos episodios de contaminación que afecten a la población, especialmente a niños y niñas de esta zona”, explica Emanuel Ibarra, Superintendente del Medio Ambiente (s).

Medidas complementarias

La autoridad agregó que a mediano plazo debiera notarse una evidente mejora en las condiciones de calidad del aire con el cese de la Fundición Ventanas y la salida de operación de la Termoeléctrica Ventanas Unidad 1, pues ambas fuentes contribuyen con el Dióxido de Azufre (SO2) que ha provocado emergencias en la zona.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González afirmó que “esta medida se enmarca dentro del plan que incorpora, por ejemplo, la alerta sanitaria, la exigencia a todas las empresas del cordón industrial de ajustar sus planes operacionales que incorporan la consideración de las condiciones de ventilación o de la temperatura en las comunas afectadas”.

En tanto, el Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Hernán Ramírez, sostuvo que “a esta iniciativa se suma la reciente actualización de los Planes Operacionales de las industrias que operan en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. Actualmente las empresas han enviado sus propuestas de ajustes operacionales, los cuales se encuentran en etapa de evaluación por parte nuestra y que en el corto plazo debiesen entrar en funcionamiento para luego ser fiscalizados por la SMA”.

“Asimismo, próximamente daremos inicio al proceso de participación ciudadana para el rediseño de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire, el que dará garantías a la comunidad respecto a su diseño y funcionamiento. Un proceso que ya estaba iniciado del año 2021, pero que recientemente hemos dejado sin efecto por no contar con el debido proceso de participación ciudadana que amerita”, agregó.

Falta el compromiso de las empresas”

El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, valoró la medida pero enfatizó que se debe complementar con el esfuerzo de las empresas de la zona.

“El compromiso de implementar sensores en los colegios, que es lo más sensible que tenemos hoy día, no es suficiente. Falta el compromiso de las empresas, el Gobierno puede hacer todas las inversiones en medición, pero si no está el compromiso de las empresas privadas y estatales no sirve”, manifestó.

“También quiero pedir que cuando haya alguna desviación en los procesos, las empresas sean honestas para decir quién fue y con qué contaminante, para que el hospital pueda atender mejor a los niños y niñas. No es posible que, en Quintero y Puchuncaví, los padres vayan a dejar a los hijos al colegio, y luego no sepan si deben ir a buscarlos al colegio o al hospital”, sostuvo.