SQM Lanza convocatoria internacional para impulsar el uso y aplicaciones del yodo

La convocatoria, que se realiza con el apoyo de Expande, de Fundación Chile, premiará a los ganadores con fondos considerables para apoyarlos en el desarrollo de sus soluciones al siguiente nivel de madurez tecnológica (TRL).

En línea con su compromiso por habilitar una industria más sostenible y hacer del mundo un mejor lugar para vivir, SQM, con el apoyo de Expande, lanzó “Genius Challenge”, convocatoria internacional de innovación abierta que busca identificar las mejores soluciones que incentiven el uso de este mineral y sus derivados en Chile y a nivel internacional.

La iniciativa está dirigida a personas naturales, empresas, startups, centros de investigación u otras entidades que estén legalmente constituidas y cuenten con soluciones validadas a nivel de laboratorio con foco en los siguientes ámbitos tecnológicos: celdas solares de perovskita, semiconductores, refrigerantes, biocidas, uso y consumo de yodo en humanos y animales, biofortificación y polímeros.

Durante el lanzamiento, Pablo Altimiras, Vicepresidente Ejecutivo Nitratos & Yodo de SQM, señaló que “desde nuestros inicios, la capacidad de innovación y desarrollo han sido el sello de nuestra compañía. La decisión y habilidad de reinventarnos una y otra vez, adaptándonos al mercado y a las diferentes necesidades de nuestros clientes, es una característica que sustenta cada una de nuestras líneas de negocios. Es por eso que a través de “Genius Challenge”, y bajo un modelo de innovación abierta, apoyado por Expande, queremos dar un paso más allá, trabajando de la mano con el ecosistema para impulsar el desarrollo tecnológico de soluciones en torno al uso y aplicaciones del yodo que beneficien el desarrollo humano”.

Por su parte, Ricardo Morgado, Director de Estrategia y Desarrollo de Expande, agregó que “la innovación abierta, la colaboración y las respuestas sistémicas entre el mundo privado y los emprendedores, resultan claves para responder a los desafíos, cada vez más complejos, que hoy enfrentan los sectores productivos. Invitamos a todas las empresas a participar de este desafío de impacto con el que podrán recibir apoyo de una compañía líder en la producción de yodo a nivel global, acelerar el time to market de sus soluciones y acceder a todo el conocimiento, know how y redes de contactos de Fundación Chile, a través de Expande”.

Cabe destacar que el o los ganadores, a definirse en un Demo Day, podrán acceder a premios por USD120.000, USD60.000 y USD30.000 por parte de SQM para apoyarlos a avanzar sus soluciones al siguiente nivel de madurez tecnológica (TRL).

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 6 de junio en www.geniuschallenge.cl