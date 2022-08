SQM y Uber anuncian alianza para impulsar la electromovilidad en Chile

El plan incluye una flota de 100 vehículos eléctricos que estarán disponibles en la Región Metropolitana y una red de carga gracias a Enel X Way.

SQM, Uber, Tucar y Enel X Way dieron a conocer una alianza que permitirá facilitar el acceso a autos eléctricos a los socios conductores de la plataforma tecnológica, con el objetivo de acelerar el avance de la electromovilidad en Chile.

El convenio pondrá a disposición de los socios y socias de Uber en la Región Metropolitana una flota inicial de 100 autos eléctricos para su arriendo a través de Tucar, lo que permitirá la inclusión de este tipo de vehículos como una opción de movilidad dentro de la plataforma y así contribuir a la descarbonización y la reducción del uso de combustibles fósiles.

Además, Enel X Way Chile se comprometió el desarrollo de una red de carga que permita a los socios conductores generar ganancias sin interrupciones.

Este proyecto ocurre en el marco de los 25 años de producción de litio por parte de SQM.

Compromiso al 2040

Uber se ha comprometido para 2040 a que, a nivel mundial, el 100? los viajes realizados en la plataforma sean sin emisiones, por lo que este anuncio le permite dar un paso más hacia ese objetivo.

Para la presentación de esta alianza se organizó el conversatorio Electromovilidad, el futuro del desarrollo humano, en el que participaron el ex piloto, Eliseo Salazar; el gerente general de SQM, Ricardo Ramos; el gerente general de Uber Chile, Alberto Vignau; y el gerente general de Enel X Way, Jean Paul Zalaquett.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, dijo que «en estos 25 años en que hemos producido litio, el principal aprendizaje ha sido la importancia de adaptarnos a los cambios con innovación, tecnología y un férreo compromiso con el cuidado del medio ambiente. Esta alianza con Uber es reflejo de ello, ya que lejos de conformarnos con haber apostado a una industria que hoy es clave para descarbonizar el planeta, decidimos ir más allá».

El gerente general de Uber Chile, Alberto Vignau, comentó que «sabemos que el impacto de nuestra tecnología va más allá de poner en movimiento las ciudades. Queremos ser aliados en la mitigación del impacto del cambio climático, generando una movilidad sostenible, que sea compartida, eléctrica y multimodal. La alianza con SQM, Enel X Way y Tucar nos permite avanzar en ese compromiso, permitiendo que a futuro podamos habilitar en nuestro país la opción de pedir viajes en autos eléctricos a través de Uber».

Enel X Way, además de los cargadores eléctricos, incorpora 10 vehículos eléctricos para esta alianza y el objetivo es llegar a 50 autos para socios conductores.

«Sin infraestructura de carga, la electromovilidad no sería posible. Nuestro compromiso es seguir conectando al país mediante cargadores para vehículos eléctricos. Hoy, además presentamos los primeros 10 autos Maxus Euniq 6 de Enel X Way que acercarán la experiencia de la electromovilidad a los usuarios de Uber», destacó Jean Paul Zalaquett, gerente general de Enel X Way.

Movilidad eficiente y sustentable

Los socios y socias conductores de Uber que estén interesados en participar de esta iniciativa, lo podrán hacer mediante la modalidad de arriendo con Tucar.

«Queremos cambiar las lógicas de la renta automotriz por lógicas de movilidad inteligente, económica y sustentable. Junto con SQM y Uber lograremos aprovechar las ventajas que los vehículos eléctricos ofrecen, como menores costos operativos, y al mismo tiempo entregar flexibilidad horaria a los conductores. Son pasos clave en el desarrollo de una movilidad eficiente y sustentable», afirmó Pablo Cabello, gerente general de Tucar.

La nueva flota ya se encuentra disponible en la Región Metropolitana, por lo que los usuarios y usuarias de la app ya pueden pedir un viaje de UberX, Uber Comfort o Uber Black en que el vehículo asignado podría ser 100% eléctrico.