U. de Chile licencia simulador de sistemas de transporte de material minero

La innovación consiste en un simulador que evalúa de forma integral el comportamiento de un sistema de transporte de material en la minería de cielo abierto, permitiendo elegir la mejor opción para optimizar la productividad y reducir su impacto ambiental.

miércoles 09 de agosto del 2023.- “Delphos Simulator (DSim)” es el nombre de la innovación licenciada a la empresa canadiense Promine Inc. La tecnología fue desarrollada por el Laboratorio de Planificación Minera del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería (AMTC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, unidad dedicada al desarrollo de soluciones para la industria mediante simulaciones y análisis precisos que permiten la toma oportuna de decisiones.

La reducción de la huella de carbono en las minas se ha vuelto un tema cada vez más relevante con el avance del cambio climático. Para hacer frente a este desafío, la industria ha implementado diversas estrategias y tecnologías, destacando el uso de vehículos eficientes en consumo y emisiones, mejoras en logística, adopción de cintas transportadoras y la implementación de tecnologías de gestión de flotas, entre otras soluciones. Buscando aportar a esta problemática, el Laboratorio de Planificación Minera creó la herramienta “Delphos simulador (DSim)”.

La innovación consiste en un simulador de sistemas de transporte de material para la minería a cielo abierto que evalúa de forma integral el comportamiento de un sistema de transporte, permitiendo elegir la mejor opción para optimizar la productividad y reducir su impacto ambiental. “Las empresas están evaluando diversos sistemas alternativos de transporte porque el mundo está cambiando, pero la minería debe seguir existiendo. Por ello, elaboramos un simulador que permite evaluar de forma integral el impacto de rendimiento y productividad que tendrán las diversas opciones de sistemas de transporte”, explicó el investigador del AMTC y director del laboratorio, Dr. Enrique Jélvez.

Transferencia a la industria minera

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipuló la necesidad de que el sector extractivo minero sea gestionado de manera sostenible, inclusiva y equitativa. A nivel nacional, esta es la principal actividad económica, proyectando que la producción de cobre alcance un peak de 7,25 millones de toneladas para 2025, según la Comisión Chilena del Cobre.

Conscientes de la relevancia de la minería para el país y la necesidad de mejorar los mecanismos para reducir el impacto ambiental, el Laboratorio de Planificación Minera de la U. de Chile licenció esta innovación a Promine Inc. Esta empresa canadiense cuenta con más de 30 años de experiencia entregando soluciones tecnológicas para la minería, incluyendo software desktop, software web y aplicaciones para dispositivos móviles, y tiene presencia en más de 100 minas en todo el mundo.

De acuerdo al CEO de Promine Inc., Yvan Dione, “el DSim es un gran complemento para nuestra cartera, ya que ofrecemos soluciones orientadas a las operaciones. El diseño y la planificación de mina no estarían completos si no se puede simular el movimiento del equipo y asegurarse de que se pueda lograr el traslado de los tonelajes de producción planificados en una forma óptima”.

En esta línea, el business development manager de la compañía, Carlos Freile, destacó que “el DSim, además de simular diferentes escenarios de movimientos de flotas de vehículos, ayuda a predecir problemática en las operaciones de acarreo de mineral. Definitivamente, es una herramienta muy dinámica que aportará soluciones eficientes a nuestros clientes”.

El proceso de licenciamiento fue posible gracias a una estrecha coordinación del AMTC con la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, a través del encargado de Innovación Tecnológica, Gaspar Morgado; el ejecutivo de Transferencia Tecnológica de Ingeniería, Marcelo Bravo, y el abogado de la Oficina Legal, Joaquín Castro.

De acuerdo a Gaspar Morgado, «esta licencia reafirma el liderazgo de la Universidad de Chile en Latinoamérica en temas de transferencia tecnológica, permitiendo disponibilizar un software altamente sofisticado para su comercialización en múltiples países. Asimismo, ratifica el esfuerzo de nuestra Vicerrectoría en fomentar la I+D y la colaboración internacional para abordar desafíos transversales a nivel mundial y entendiendo a la innovación basada en ciencia como una actividad y bienes sin fronteras».

Por su parte, el director del AMTC y académico de la FCFM de la U. de Chile, Dr. Javier Ruiz del Solar, expresó su orgullo tras el licenciamiento de la innovación, pues “es una evidencia concreta del alto nivel del trabajo científico-tecnológico que se realiza en el AMTC, el cual se suma a otros licenciamientos que hemos desarrollo en el último tiempo. Este tipo de desarrollos permite que cumplamos nuestra misión de impactar a la industria minera con nuestro quehacer y de desarrollar tecnología minería hecha en Chile”.

Finalmente, el Dr. Enrique Jélvez indicó que esta iniciativa es “un ejemplo más de la transferencia tecnológica que se puede obtener desde la investigación aplicada, y que representa el quehacer fundamental del Centro. Es un tremendo respaldo al trabajo que hemos realizado en el grupo de planificación y diseño minero de AMTC”. Añadió, además, que «este software ya ha sido utilizado en distintos proyectos mineros y destaca por ser flexible y versátil, ahora será potenciado con toda la experiencia que posee Promine Inc., en el desarrollo y venta de software para la industria minera. Estamos orgullosos de este hito”.