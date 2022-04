Ante el cierre de su mina subterránea Andina reconvierte a sus trabajadores para mantener sus empleos

Con el cierre de la mina subterránea el 2024, la empresa la entrega nuevas competencias a los 39 operadores y mantenedores que se desempeñan en ella.

Recogiendo una de las principales inquietudes de los trabajadores de la mina subterránea de Codelco Andina, ante la próxima detención de sus operaciones prevista para 2024, la empresa impulsa un programa de reconversión que hoy entrega nuevas competencias a 39 operadores y mantenedores del área, quienes ahora proyectan su continuidad laboral en la mina rajo.

El entrenamiento contempla dos semanas de formación teórica, 60 horas en un simulador y 400 a bordo del camión de extracción. Una etapa que apasiona a quienes están en el programa, como es el caso de Macarena Lazcano, quien en compañía de un instructor experto cumple sus primeras horas manejando uno de estos gigantes vehículos que a diario circulan por la mina rajo de Andina.

“Mis primeras horas en el camión han sido muy emocionantes. Estuve en el simulador, me ayudó mucho, pero estar en la mina en vivo y en directo es una experiencia hermosa”, explica Macarena que a su vez destacó el apoyo recibido de parte de quienes serán sus nuevos compañeros en la mina.

“Como mujer ha sido una muy bonita experiencia, los compañeros me respetan mucho, me ayudan y siempre me están entregando toda su experiencia. Es muy motivador recibir todo ese apoyo en esta etapa en la que estoy aprendiendo”.

Proyección laboral

Así como lo está haciendo Macarena, su compañero Álvaro Segura debió recorrer un largo camino de preparación que hoy lo tiene formalmente como nuevo operador de camiones de extracción en la mina rajo. Un gran paso que agradece y que le permite seguir proyectándose a nivel familiar y profesional. “Tengo 11 años en la división y esto es muy importante porque me permite tener continuidad laboral. Soy padre de dos hijos pequeños y una de mis metas es sacarlos adelante, tener trabajo y sustento, porque teniendo estabilidad uno puede surgir junto a su familia”, comentó.

En tanto, el gerente Mina de Codelco Andina, Raúl Molina, destacó los buenos resultados del programa de reconversión, enfatizando que da cumplimiento a un compromiso de la división con sus trabajadores. “Ellos han demostrado con creces que se merecen esta oportunidad. Han hecho una gran labor en mina subterránea, levantando sus niveles de producción, la gestión del riesgo y mejorando los costos. Han demostrado tener la mística de Andina y eso nosotros tenemos que proyectarlo en la mina rajo y qué mejor que hacerlo con nuestros trabajadores, que han estado por muchos años sosteniendo a la división”.

El ejecutivo precisó finalmente que, además de los 39 trabajadores que actualmente están en diversas etapas de entrenamiento, otros cinco mantenedores también fueron reubicados en la mina rajo, lo que refuerza aún más el esfuerzo de la administración de Andina para otorgar continuidad laboral a la mayor cantidad de integrantes de la mina subterránea.