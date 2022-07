Cámara Minera de Chile: “Proyecto de ley sobre royalty es una traba para el sector”

El presidente del organismo, Miguel Zauschkevich, planteó que el impuesto ad valorem no sólo afecta la competitividad de la industria, sino que además la continuidad de la producción minera.

Luego que el Ejecutivo enviara al Senado las indicaciones del Proyecto de ley sobre Royalty a la Minería para su discusión, la Cámara Minera de Chile aseguró que el impuesto ad valorem no sólo afecta la competitividad de la industria, sino que además la continuidad de la producción.

El presidente del organismo, Miguel Zauschkevich Domeyko, aseguró que el “proyecto de ley sobre royalty es una traba para el sector”, agregando que las indicaciones “no son promisorias, menos aún cuando se mantiene el componente ad valorem y un impuesto sobre la rentabilidad operacional, lo que no es bueno”.

“La minería chilena, en los últimos años, ha perdido su sitial en la región, a lo que hay que sumar las bajas leyes, lo que significa mayores costos de producción. Tampoco se ve en el proyecto que se piense en incentivos para proyectos nuevos, los que con este sistema claramente no tendrán a Chile como país potencial para invertir”, aseveró Zauschkevich.

Agregó que el sector está consciente de los requerimientos económicos que tiene el Gobierno para llevar adelante sus programas sociales, y, que por ello, esperan recaudar de la minería el equivalente al 0,5% del PIB al año 2025.

“Pero esta es una medida que debe ser evaluada con todos los involucrados y pensando en el futuro no solo de la minería, sino que del país. Con este nivel de impuesto, no solo se afectaría a varias compañías que ya están en operaciones, sino que no habrá incentivo para exploración y nuevos proyectos que es lo que el país necesita para seguir en las ligas mayores”, dijo el presidente de la Cámara Minera de Chile.

Zauschkevich indicó que otro tema de este proyecto es la distribución de los recursos obtenidos por el royalty, donde un 35% iría a las regiones mineras y un 65% a las demás regiones del país. “Esto no nos parece que sea equitativo frente a lo que significa para las comunas mineras ser el sostén de la actividad, y que históricamente no han usufructuado de la actividad”, aseveró.

“Creemos que es importante ampliar la discusión de este tema con altura de miras; con análisis técnico, con expertos mineros, y pensar, no solo en el corto plazo y ganancias por un par de años, sino que a futuro con una amplia inversión en el país y pensando en el largo plazo”, concluyó.