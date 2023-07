Cerro Colorado avanza en suspensión programada de sus operaciones y detiene Área Seca y extracción Mina

martes 04 de julio del 2023.-

Cerro Colorado | BHP marcó un hito este lunes 3 de julio en el marco del cese gradual de sus operaciones con la detención del Área Seca y de los movimientos de extracción en la Mina. Lo anterior se desarrolla de acuerdo al Plan de Cierre Temporal de la faena, que tiene contemplado la detención completa de la operación en diciembre de 2023.

Durante la jornada, tras la última descarga de material en el chancador, se procedió a la paralización segura y controlada de los equipos de la planta de Área Seca, instancia que pudo ser seguida por las distintas áreas de la operación quienes participaron en terreno y a través de la frecuencia radial interna.

“Hoy, después de 30 años, detuvimos parte de nuestra cadena productiva. Quiero agradecer el compromiso y dedicación de todos los trabajadores, y especialmente a quienes hoy cumplieron su último turno en faena. Sin duda su aporte ha sido clave para construir nuestra historia”, destacó Felipe Jullian, gerente de Operaciones de Cerro Colorado y quien lidera la cuprífera desde el 1 de julio.

Miguel Araos, operador Mina que realizó la última descarga en el chancador primario, comentó que “tengo una mezcla de sentimientos. Es triste dejar amistades y a los compañeros, pero también, me voy muy contento luego de 26 años en la compañía, tiempo en el que crecí como persona, como operador y en el que pude sacar adelante a mi familia. Me voy con un poco de pena, pero muy contento y satisfecho con todo lo que hice y aporté a la faena”.

“Anoche me llamó el jefe del turno y me dijo que al ser uno de los operadores más antiguos, me habían designado para hacer la última descarga del chancador. Resultó todo bien, tenía muchas ganas de hacerlo y hoy fue un día muy especial. Espero que todos hayan quedado conformes con mi trabajo todos estos años”, señaló.

La jornada también incluyó la realización de actividades especiales y espacios de camaradería, donde los trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas pudieron despedirse de los colegas que dejan la compañía.

Iniciativas de apoyo para trabajadores

Como parte del Plan de Cierre Temporal, 197 trabajadores y trabajadoras concluyeron diversas capacitaciones en nuevas especialidades relacionadas con el rubro o bien certificaron sus competencias laborales, a través de programas de entrenamiento generados por la compañía. Estos se suman a los talleres de empleabilidad enfocados en la entrega de herramientas para enfrentar procesos de reclutamiento, convenios para facilitar su postulación a empresas mineras de la región o la reubicación en otras operaciones de BHP.

De manera adicional, la compañía creó un Programa de Emprendimiento Minero, el que contempla capacitaciones y asesorías para la gestión de ideas o proyectos que permita a los trabajadores la creación de emprendimientos que ofrezcan servicios a la minería.

A fines de 2022, Cerro Colorado ingresó a Sernageomin un Plan de Cierre Temporal que incluye una serie de medidas que la compañía se encuentra ejecutando para asegurar la seguridad de las personas y el entorno. Además del cierre programado, la compañía se encuentra estudiando posibles opciones de reapertura de la faena a futuro.