Colbún inaugura el Parque Eólico Horizonte, la mayor central de generación de energía de Chile

Se trata del parque eólico más grande de Chile y el segundo de América Latina, el cual demandó una inversión superior a los US$ 900 millones y deja a Colbún a la fecha como el mayor operador eólico de Chile, considerando centrales en operación y en prueba.

viernes 21 de marzo del 2025.- Destinado a convertirse en un paso muy relevante para la transición de Chile hacia una matriz energética más limpia y sostenible, Colbún inauguró hoy el Parque Eólico Horizonte, el más grande del país y el segundo mayor de Latinoamérica, ubicado en Taltal, Región de Antofagasta.

“Horizonte es la prueba tangible de que Chile está decidido a transitar hacia un modelo energético sostenible, competitivo y alineado con los desafíos del siglo XXI; entendiendo la transición energética como una estrategia de desarrollo, que no sólo cuide el planeta, sino que asegure resiliencia, crecimiento y estabilidad”, destacó Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, durante la inauguración.

José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, dijo por su parte que “Horizonte nos deja en una posición de liderazgo en el norte, donde somos uno de los principales suministradores de energía renovable de la minería, y donde tenemos una cartera potente de proyectos solares y de almacenamiento que esperamos desplegar para seguir contribuyendo a la transición energética de Chile”.

En tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó que “el HUB eólico que se produce en Taltal, su origen está en una política del Ministerio de Energía de hace mucho tiempo, que decidió evaluar el recurso eólico y ponerlo a disposición del sector privado para que, sobre esas bases, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, transformáramos esta zona en un nuevo HUB. Esta política pública tiene a Taltal en el centro de la generación eólica de este país”.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, complementó que “la gran mayoría de los proyectos de energía renovable son en terrenos fiscales de todos los chilenos. Para acelerar la disposición de estos terrenos se ha requerido la convicción de un gobierno, por eso podemos decir que ha aumentado un 23% la cantidad de hectáreas fiscales destinadas a energías limpias comparado con el mismo período del gobierno anterior. Lo que nos importa sobre todo es trabajar con las regiones y comunas para que los beneficios de las energías limpias sean percibidos, en este caso por los taltalinos, y por las personas de la Región de Antofagasta”.

Por su parte, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, señaló que “es muy relevante el rol que está jugando la Región de Antofagasta, hemos ido aumentando la generación de energías limpias y esto implica que debiera haber una mirada desde el territorio de cómo se organiza esta región. Este parque en su etapa de construcción permitió una vinculación muy fuerte con proveedores locales, especialmente de Taltal, y mano de obra de taltalinos, y creo que eso lo tenemos que cuidar, ser capaces de establecer industria en la región, pero con contratación de mano de obra local”.

Por último, el alcalde de Taltal, Mario Acuña, expresó que “este proyecto fue bien recibido por la comuna, porque hay un valor que la comuna no transa, que es el medioambiente, el cuidado de la flora, la fauna y el ecosistema marino, lo que significa el territorio en particular. Debo señalar que este proyecto permitió contar con mano de obra de gente de Taltal, activar proveedores locales y generó un contacto muy positivo con los alumnos del liceo politécnico para que pudieran conocer estas nuevas tecnologías. Además, esto va a permitir no solo el desarrollo económico y social de la Región de Antofagasta, sino que de todo el país”.

En términos de generación renovable, este parque eólico también generará un impacto significativo a nivel regional, duplicando la capacidad eólica instalada en Antofagasta, que pasa de 983 MW a casi 1.800 MW, y convirtiéndola en la región con mayor generación eólica en Chile.

Impacto económico y social

Para desarrollar este proyecto, en agosto de 2019 -previo a la evaluación ambiental- Colbún inició un proceso de Participación Ciudadana Anticipada (PACA) en la comuna de Taltal, a fin de informar sobre las características del proyecto y recoger la visión local.

Producto de ese proceso, y como parte de los compromisos voluntarios incluidos en la Resolución de Calificación Ambiental, se implementaron tres ejes principales para lograr un impacto social positivo en la comunidad: