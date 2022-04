Estrenan documental sobre la historia de la nacionalización del cobre

En el marco de los 50 años de la nacionalización del cobre, el cortometraje aborda los cambios económicos, sociales y políticos ocurridos en las décadas 60 y 70 en Chile del siglo pasado, a través de relatos de 11 personajes del mundo de la minería.

El documental “Cobre Chileno: Testimonios de la Nacionalización” se estrena hoy 12 de abril a las 11:30 horas, vía streaming por el canal de YouTube de la Universidad de Chile, el cual busca educar y dar testimonio a la ciudadanía de uno de los procesos más relevantes de la historia de la minería en Chile.

El cortometraje, producido por Gianpiero Girardi y Juan Pablo Ferreira, aborda la historia del cobre en Chile en los años 60 y 70, a través de las palabras de Caupolicán Cofré, ex Superintendente de Mina en El Teniente; Alfonso Ovalle, ex Superintendente de Producción en El Teniente; Sergio Jarpa, ex Vicepresidente Codelco Norte; Jorge Arrate, ex Vicepresidente Ejecutivo de Codelco; María Isabel Camus, ex Directora de Ventas de Codelco; y Waldo Fortín, ex Consejero Jurídico de Codelco, entre otros relevantes personajes de la época, quienes fueron parte del proceso de nacionalización.

A ellos se suma la mirada de actores como Raimundo Espinoza, ex Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre; Juanita Galaz, Directora Ejecutiva de Minería y Medio Ambiente; Octavio Araneda, actual Presidente Ejecutivo de Codelco; Alejandra Wood, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, y Gastón Fernández, especialista en derecho minero e historiador.

Silvio Girardi, colaborador en la producción, quien también trabajó como Director de Minería de ENAMI, fue Presidente Ejecutivo de CESCO, además de ejercer en variadas vicepresidencias y gerencias corporativas dentro de Codelco, comentó que “la minería chilena actual, tanto estatal como privada, es heredera del proceso virtuoso que Chile inició hace 50 años con la nacionalización del cobre. El documental es una mirada de aquello”.

El documental tiene un enfoque educativo y de memoria, el cual busca ser un recurso de consulta para analizar uno de los procesos más importantes en la historia de la minería en Chile, y que posteriormente derivó en un modelo público-privado de producción, convirtiendo a la industria en un sector fundamental para el desarrollo económico del país.

Para ser parte del estreno sólo debes acceder al canal YouTube de la Universidad de Chile