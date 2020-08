Gerente Corporativo de Transformación de Abastecimiento: “En Codelco buscamos lograr un ahorro entre un 20% y un 30%, si es que no más”

Felipe Kilian destaca que este desafío se enmarca dentro de la meta establecida por el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, de reducir los costos y ubicar a la estatal en el segundo cuartil de la industria, y así cumplir con el objetivo de aumentar en US$1.000 millones los excedentes por año, a partir de 2021.

-En esta gestión, ¿cómo se vinculan con las divisiones? Hemos trabajado muy de cerca con las divisiones, porque buscamos ahorrar entre un 20% a 30%, si es que no más. Para un logro de esta magnitud, debemos cambiar la forma de operar, cómo hacemos las cosas, impulsar nuevas tecnologías, innovar, explorar proveedores alternativos apoyados principalmente por nuestra oficina en China que a partir de este año han comenzado a liderar ciertas categorías en donde vemos muy buenas oportunidades, tanto para nuestras operaciones como para los proyectos. Tenemos que sentarnos con los proveedores y diseñar un nuevo modelo de negocios, optimizar la forma en cómo hacemos las mantenciones, los aseos industriales, la logística y asumir riesgos, buscando siempre un trabajo de calidad. Para lograr esto estamos trabajando bajo la metodología ágil con equipos multidisciplinarios tanto de casa matriz, las divisiones y los mismos proveedores, creemos que es una buena forma para poder de manera óptima definir y cambiar la forma en que operamos. En este punto agregar que el trabajo junto al equipo de la gerencia de mantenimiento ha sido muy importante ya que en temas de mantenimiento existe un gran gasto asociado a servicios de terceros y de materiales, por lo que la conexión con el mundo de abastecimiento para contener y optimizar dichos gastos es clave.

Es importante mencionar que la transformación de Abastecimiento junto a la excelencia en operaciones son dos palancas fundamentales dentro de la estrategia de Codelco para lograr la meta de los mil millones de dólares adicionales. Importante reforzar eso sí, que es la línea operacional la que lidera la transformación y nosotros la apoyamos. Con respecto a la excelencia en operaciones, me gustaría mencionar que a través del sistema de gestión denominado C+ y que representa la metodología Lean en Codelco, están impulsando fuertemente una rutina y disciplina que soporte las iniciativas detectadas bajo la umbrela de la transformación.

-¿Cómo analiza estos meses en el cargo en un contexto complejo de emergencia sanitaria?

Han sido meses bastante intensos, pero como todas las crisis, no ha estado exenta de oportunidades, no sólo para la industria minera, sino que para todas las industrias en general. En estos cinco meses nos hemos dado cuenta de que muchas actividades que considerábamos críticas o indispensables, quizás no lo eran tanto, y otras que hacíamos en faena, podemos hacerlas mediante teletrabajo, y sobre eso hemos estado trabajando fuertemente.

-¿Qué temas a nivel productivo le han llamado la atención en esta pandemia?

La pandemia va a durar varios meses más, sino años. Nos hemos visto obligados a modificar la forma en cómo hacemos las cosas, teniendo como prioridad número uno, la salud de todos nuestros trabajadores. Bajo esa premisa, mantener la continuidad operacional ha sido clave. Pese a la crisis y a tener menos personal trabajando en faena, las grandes mineras han aumentado sus niveles de producción. Además, han bajado los costos y esta señal, en un escenario tan complejo, algo nos está diciendo.

Sin embargo, debemos ser realistas con respecto a la caída de los costos en la industria. Existe un sin número de actividades de mantenimiento y otras que se han postergado y que debieran desarrollarse este segundo semestre, por lo que es fundamental seguir trabajando en equipo para asegurar que la transformación de costos sea estructural y no estacional.

-Hoy existe una cartera de proyectos importante de Codelco que se debe materializar, ¿habrá mayores desafíos para los proveedores?

Sin duda que impone mayores desafíos para los proveedores. Hoy Codelco está en construcción avanzada en Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina y Nuevo Nivel Mina, y tenemos potenciales proyectos como Rajo Inca. Con esta cartera es fundamental que los proveedores nos ayuden a aumentar la productividad y a reducir los costos.

Esta contingencia en los proyectos también nos ha ayudado a acelerar el plan de transformación en curso e implementar nuevas prácticas, entre las que destacan el teletrabajo, la productividad de indirectos y la polifuncionalidad, un concepto antiguo, pero muy relevante para esta época, sobre todo en los proyectos. En este escenario, es importante que las personas puedan jugar distintos roles y ese desafío lo estamos trabajando con los proveedores. De forma natural, ellos han propuesto ideas que hemos probado, varias de ellas que han mostrado ser sostenibles en el tiempo. De esta forma, iremos aplicando estas ideas en otras divisiones, lo que provoca una dinámica muy positiva.

-¿Cómo ha incidido el contexto de pandemia en el área de abastecimiento y en particular en este proceso de transformación?

En todo proceso de transformación hay cambios y, en el actual contexto, se han dado de manera forzada en muchos casos. Los paradigmas que hemos visto durante muchos años en la industria minera se han roto sin muchas dificultades, por el sólo hecho de que no hemos tenido gente para realizar ciertas actividades. Las resistencias naturales que se producen en un proceso de cambio se han podido desafiar con mayor facilidad. Además, hemos observado lo que otros hacen para adaptarse a los cambios y compartido lecciones aprendidas que han evolucionado con bastante rapidez.