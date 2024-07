Oasis de Atacama: La apuesta de Grenergy por construir el mayor proyecto de almacenamiento del mundo en el norte del país

Está previsto que la primera fase del proyecto se conecte en 2024, mientras que la mayor parte restante se producirá en 2025.

jueves 18 de julio del 2024.- Dos importantes avances se registraron durante los últimos días, en el marco del proyecto de Oasis de Atacama, de la empresa española Grenergy, que se emplazará en el norte del país.

Por un lado, Grenergy alcanzó el cierre financiero de las dos primeras fases de Oasis de Atacama por US$ 345 millones junto con otras líneas de crédito complementarias con las entidades financieras BNP Paribas, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, The Bank of Nova Scotia y SThBC.

Además, y de acuerdo al Listado de Proyectos en Construcción de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Parque Fotovoltaico Víctor Jara -correspondiente a fase 3 del proyecto Oasis de Atacama- fue declarado en construcción a fines de junio. Se espera que esta iniciativa pueda conectarse al sistema eléctrico en octubre de 2025.

Cabe destacar que Oasis de Atacama, que cuenta con una capacidad de 4,1GWh y cerca de 1GW solar, considera los parques fotovoltaicos Quillagua 1 y 2 (el primero opera desde 2020), además de las unidades Víctor Jara, Gabriela y Algarrobal.

Actualmente en construcción, está previsto que la conexión de Quillagua (fase 1) se produzca a finales de este año, mientras que las siguientes tres fases lo harán durante 2025. Una vez en operación, más de 145.000 hogares recibirán energía limpia procedente de la instalación, que también evitará la emisión de cerca de 147.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Las diferentes etapas del proyecto, que se pondrán en funcionamiento en los próximos 36 meses, almacenarán energía limpia de origen solar, ya que todos los sistemas de baterías irán asociados a plantas fotovoltaicas.

De cumplirse todo el cronograma, Oasis de Atacama podría entrar en operaciones en 2026, bajo una inversión estimada general de US$1.400 millones.

Descripción del Parque Fotovoltaico Víctor Jara

El proyecto que se presenta a evaluación se emplazará en la Región de Tarapacá, específicamente en cercanía a sector El Carmelo, aproximadamente a 16,3 km al este del centro de la comuna de Pozo Almonte (considerando ubicación de paneles fotovoltaicos).

La unidad contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico constituida por 416.752 paneles fotovoltaicos de 520 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 200 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La energía producida, convertida y transformada, será conducida e inyectada al SEN mediante la construcción de una Línea de Evacuación de Alta Tensión (220 kV) que se conectará con la Subestación Pozo Almonte en 220kV, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

