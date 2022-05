Planning for Closure 2022: La transición como concepto clave en la planificación del cierre de minas

El congreso fue organizado por el Centro de Minería PUCV, SMI-ICE Chile y Gecamin.

Con la participación de más de 260 profesionales, ejecutivos, académicos y estudiantes del área minera, se realizó el 4° Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Minas, Planning for Closure 2022.En un formato que combinó actividades online y presenciales, esta versión del foro contó con más de 50 presentaciones pregrabadas, cursos técnicos, sesiones plenarias, un panel de discusión y un cóctel de networking presencial al finalizar esta cuarta versión del congreso, que abordó importantes desafíos de la industria a nivel global en materia de cierre de faenas, entre ellos el diseño de operaciones, evaluación de riesgos, estabilidad física y química de residuos mineros, cierre de depósitos de relaves, la participación comunitaria en la planificación del cierre y el monitoreo y mantenimiento post cierre de la operación.

Kim Ferguson, Global Practice Lead-Closure, BHP, Australia y presidenta de Planning for Closure 2022, valoró la calidad técnica del congreso, la variedad de temáticas y la importancia de compartir experiencias y casos que son de gran utilidad para avanzar en los desafíos comunes de la industria en materia de cierre de operaciones. En tal sentido, enfatizó que es clave visualizar este cierre más bien como una transición. “La planificación no tiene el mismo valor sin la implementación y es una de principales razones del porqué utilizamos el concepto de punto a punto, el cierre no es el final si no que es el inicio de algo, una oportunidad más que un pasivo”.

El Director de Programa de Planning for Closure 2022, Jacques Wiertz, destacó el aporte que realizan los profesionales del área al proceso de las operaciones mineras y compartió que el cierre es más bien la transición de una actividad hacia otras. “La industria minera así lo ha entendido y hemos avanzado mucho en estos años, porque también los procesos en la minería toman tiempo y no tienen resultado inmediato; tenemos que mirar a largo plazo y partir de forma muy temprana en la planificación de cierre. Estamos generando una comunidad de cierre e intercambiando ideas paras para transitar hacia una minería más sustentable”, precisó.

Durante su participación en el networking realizado en CasaPiedra al concluir el congreso, el Subsecretario de Minería, Willy Kracht, dijo que estas instancias son fundamentales para conocer el avance de la industria, transmitir conocimientos, experiencias e innovaciones entre las distintas operaciones. “Existe una discusión si la minería es suficientemente innovadora y esas dudas tienen que ver más bien con los horizontes temporales donde se evalúan los procesos o innovaciones. Sabemos que los tiempos de los proyectos mineros son largos y no se puede esperar que se introduzcan saltos tecnológicos importantes año tras año, pero si se pueden ver al mirar un par de décadas y para que esos movimientos vayan ocurriendo es tremendamente importante que seamos capaces de compartir experiencias y aprendizajes y probablemente son estos congresos el primer lugar donde ocurren de manera estructurada y que además contribuyen a construir comunidad”, puntualizó la autoridad.