Presentan «Proyecto Blanco» que permitirá producir litio por primera vez en la Región de Atacama

La actividad fue organizada por distintos representantes sectoriales, con el fin de conocer en profundidad el diseño del proyecto y cómo su desarrollo se vincula a beneficios directos para Atacama.

martes 31 de enero del 2023.- Con la asistencia de autoridades regionales y comunales, junto a representantes gremiales y de comunidades, la empresa Minera Salar Blanco presentó los detalles del “Proyecto Blanco”, iniciativa ya aprobada y la primera que producirá litio en región.

La actividad fue organizada para que los distintos representantes sectoriales pudieran conocer en profundidad el diseño del proyecto y cómo su desarrollo se vincula a beneficios directos para Atacama. Además, desde la empresa aseguraron que también “aprovecharon la instancia para relevar su compromiso con una minería sostenible”.

Tras el encuentro, el gobernador Miguel Vargas valoró la instancia y destacó que este tipo de reuniones permiten trabajar colaborativamente al interior de la región, ya que al coordinar los esfuerzos todas las entidades potencian su rol y pueden aclarar dudas y plantear sus observaciones complementariamente, agilizando el desarrollo de los proyectos.

“Es una inversión cercana a los 700 millones de dólares que en su fase de construcción, que esperamos se pueda empezar a materializar a fines del presente año, va a requerir la contratación de mano de obra cercana a las 1.200 personas, y esperamos que estos empleos -y también la contratación de proveedores vinculados al proyecto-, se materialicen preferentemente aquí en la región. Es una demanda que también fue planteada por quienes participaron en la reunión, y por supuesto que en torno al litio esperamos generar también en Atacama un amplio debate respecto de lo que queremos de esta industria en materia de innovación, en materia de desarrollo estratégico para la Región de Atacama”, afirmó el Gobernador.

La primera autoridad de la región agregó que “vamos a seguir muy al detalle respecto de los avances de esta iniciativa. Queremos también agradecer a la empresa por el esfuerzo realizado para la obtención de los permisos sectoriales. Este es un proyecto que ya cuenta con resolución de calificación ambiental, que tiene todos sus permisos tramitado y algo muy importante, una buena vinculación con las comunidades, y quiero destacar esto, porque esto va demostrando que en Atacama es posible que las inversiones se materialicen”, destacó.

Por su parte, el CEO de la compañía australiana Lithium Power International y gerente general de Minera Salar Blanco, Cristóbal García-Huidobro, agradeció la gran asistencia de las autoridades y destacó que este tipo de encuentros permiten transmitir de mejor manera la visión sostenible que está detrás del proyecto, que ha cumplido con un largo proceso de evaluación.

“Estamos hablando de un proyecto que ha sido desarrollado durante los últimos siete años de manera extremadamente seria, como dijo la señora Mireya (Vocera de la comunidad indígena Colla de Diego de Almagro), creo que el respeto ha sido la base de este desarrollo, y lo más importante, es que estamos pudiendo mostrar y demostrar que los proyectos sí pueden ser desarrollados en esta región de una forma distinta, de una forma mucho más sustentable”, aseveró.

El gerente general manifestó que la sustentabilidad “no sólo va por temas medioambientales, va mucho también en cómo nos relacionamos, y creo que vamos a tener la suerte de poder poner a la Región de Atacama en el mapa mundial del litio por primera vez, y que la región tenga la oportunidad de hacerse de todos estos beneficios que se generan por un desarrollo no sólo en la generación de empleo directo, sino que también en la forma de desarrollo, en la colaboración con el mundo educacional, la investigación y desarrollo”.

Mario Araya, alcalde de Diego de Almagro señaló que su planteamiento más importante como autoridad comunal es la mano de obra. “Si bien en mi comuna se han presentado grandes cantidades de proyectos, la gente se ilusiona, y además los buses pasar, y la gente de la comuna no se beneficia de estos grandes proyectos. Esa es la idea, empezar a trabajar -y lo más importante que no lo había visto en otros proyectos mineros- es donde está trabajando con la comunidad del sector y son vinculantes. Así que eso es lo que me deja contento de este proyecto ojalá no quede todo en papeles, sino que se haga una realidad”.

Margarita Flores, alcaldesa de Chañaral manifestó que nosotros “hicimos énfasis en la contratación de mano de obra local, no tan sólo de Chañaral, sino también localidad de El Salado y la provincia en general, me voy tranquila porque noto que las personas de la empresa están haciendo las cosas bien al momento de tener todos su documentación en regla. Pienso que van a hacer un trabajo muy claro y concreto con un producto que es netamente desconocido para nuestra comuna y muy codiciado a nivel país”.

Datos del Proyecto Blanco

Durante la presentación desde Minera Salar Blanco precisaron que Proyecto Blanco está ubicado a 170 kilómetros al noroeste de Copiapó y cubre 2.563 hectáreas en el Salar de Maricunga, lo que lo convierte en el primer proyecto de litio de la Región de Atacama y el tercero a nivel nacional.

La inversión inicial es de USD 700 millones, lo que genera una actividad económica para Atacama y el país que se estima en US$ 2.100 millones, posicionando a la Región de Atacama en el mapa mundial del litio.

Serán más de 1.200 puestos de trabajo en el proceso de construcción con un impacto significativo en la economía regional, ya que la mayoría de los servicios serán provistos localmente.

Proyecto Blanco producirá anualmente 20.000 toneladas de carbonato de litio de la más alta ley durante 20 años. Con esta producción, la compañía prevé abastecer desde Chile la creciente demanda global por este mineral no metálico, junto con contribuir al abastecimiento de la industria nacional en la medida que se vaya desarrollando.

Uno de los aspectos destacados por firma australiana comprende un acuerdo pionero: las comunidades Colla participarán directamente de los ingresos de la operación minera y cada año recibirán un porcentaje de los ingresos brutos que serán de libre disposición para su desarrollo cultural, social y económico. Este mismo monto lo recibirán también las comunas de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro.