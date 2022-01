Se posterga feria sobre exploraciones mineras PDAC 2022

La reprogramación del evento se produjo debido a las restricciones causadas por la pandemia en el estado canadiense de Ontario.

El Comité Organizador de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), el encuentro más importante a nivel mundial sobre exploraciones mineras y nuevos proyectos, informó que no podrá llevar a cabo este evento en el mes de marzo próximo como estaba previsto, debido a las restricciones de salud pública actuales.

Por lo tanto, la Junta Directiva de PDAC tomó la decisión de reprogramar la convención, manteniendo el mismo formato.

Ahora el PDAC 2022 se realizará de manera presencial en la ciudad de Toronto del 13 al 15 de junio, mientras que su versión online se desarrollará del 28 al 29 de junio.

“Entendemos que los cambios de fecha crearán desafíos para algunos. Sin embargo, es importante que proporcionemos una solución que ofrezca las mejores posibilidades de éxito para todas las partes interesadas”, expresó el comité organizador.