SQM capacita a nueva generación de aprendices

La empresa, impulsó la octava edición de la iniciativa junto al Centro de Formación Técnica Inacap, sede Antofagasta, que busca potenciar la empleabilidad local con la formación de equipos diversos para afrontar nuevos desafíos de la Planta Química Carmen.

Un total de 36 jóvenes de la ciudad de Antofagasta, desarrollan su proceso de capacitación como mantenedores integrales en temas de mecánica, instrumentación y electricidad industrial en la octava versión del Programa Aprendices de SQM, para promover una mejor inserción de las y los aprendices que se sumarán a la Operación de la Planta Química de Litio Carmen, emplazada en la capital regional.Durante el proceso se busca formar y capacitar a los nuevos integrantes de la compañía, tal como lo explicó Carlos Díaz, vicepresidente Ejecutivo Negocio Litio en la ceremonia de bienvenida de los nuevos aprendices, donde señaló: “tenemos un gran desafío por delante como empresa, donde es necesario vuestro aporte para potenciar el desarrollo del país mediante la generación de nuestros productos, como son el carbonato y el hidróxido de litio, insumo clave para el desarrollo global de la electromovilidad”.

“Deben sentirse muy orgullosos por comenzar a dar sus primeros pasos en esta faena, la cual hace pocos años producía cerca de 50 mil toneladas. Sin embargo, debido a los requerimientos del mercado en materia de electromovilidad, este año estamos en torno a las 100 mil toneladas de producción y esperamos a corto plazo, alcanzar las 250 mil toneladas; vale decir, quintuplicar aproximadamente la producción que teníamos hace dos años, siendo ustedes los encargados de impulsar este crecimiento y continuar forjando el camino hacia la excelencia operacional”, puntualizó Díaz.

Para llevar a cabo este proceso, esta edición del Programa Aprendices Mantención Carmen considera 200 horas programáticas donde se entregarán diversos conocimientos relacionados con seguridad, metrología, matemáticas, estadística, hidráulica, transmisiones, motores eléctricos, lubricación e instrumentación.

Al respecto, Sergio Velásquez, gerente Regional de Educación Continua de Inacap, indicó que “detrás de este programa hay todo un equipo que velará por su desarrollo profesional. Me relaciono con muchas empresas y la metodología de este este tipo de programas es poco frecuente en la industria minera, donde vemos a una empresa que se preocupa por el desarrollo de su gente con un relevante acompañamiento desde el principio del proceso o mejor dicho, desde el inicio de la carrera profesional de estos 36 jóvenes”.

Expectativas

Yocelin Gómez Ramos de 28 años, quien reside en Antofagasta y realizó sus estudios superiores en INACAP, donde se tituló como Ingeniera en Automatización y Control industrial es una de las jóvenes que integra este programa, del cual espera le permita poner en práctica lo aprendido en sus años de estudios, además de obtener nuevas experiencias relacionadas a su profesión, para así contribuir con sus aptitudes y habilidades a la organización desde el área que le designen.

“A través de este programa estoy adquiriendo experiencia laboral la cual me da un impulso para seguir avanzando. Los conocimientos que seguiré adquiriendo me darán más confianza para desarrollarme de manera eficaz y responsable en mi carrera. Agradezco a SQM por darme esta oportunidad y capacitarme para afrontar de mejor forma lo que se me viene por delante como profesional”, aseguró Yocelin.

Kevin Santibáñez, aprendiz y estudiante de INACAP, se refirió a sus expectativas sobre el programa que son lograr aprender nuevos cocimientos y potenciar los adquiridos previamente para lograr una buena base a futuro. En cuanto al apoyo que da esta iniciativa enfatizó que: “gracias a las prácticas y la formación teórica que me brindan se me hará más fácil poder llegar a la planta y aplicar lo aprendido, para tener una perspectiva distinta en cuanto a cada tarea y así tomar la mejor decisión al momento de realizar alguna labor en la operación”.

El Programa Aprendices es parte de una serie de acciones concretas de la compañía para aumentar su vinculación con la comunidad, e incentivar la participación femenina en minería. Además, esta iniciativa está en línea con la Política de Diversidad e Inclusión que involucra a los distintos niveles de la compañía y busca generar igualdad de oportunidades, tanto en la atracción de talentos como contribuyendo a su desarrollo personal y profesional. Dicha estrategia se basa en tres pilares que apuntan a una mayor participación de dotación femenina, la contratación de personas provenientes de las comunidades cercanas a las operaciones y la incorporación de personas con discapacidad.