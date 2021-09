SQM lanza convocatoria de innovación y emprendimiento en baterías de ión-litio para reducir huella de carbono

El concurso va dirigido a todos los centros de I+D, universidades, pymes, startups, entre otros, que tengan propuestas que contribuyan a avanzar en electromovilidad y almacenamiento de energía.

El fomento de energías limpias y renovables responde a los actuales desafíos medioambientales y a la conciencia de la ciudadanía por contribuir a frenar el cambio climático y construir un mundo más sostenible para los nuevas generaciones. En esta área, SQM ha asumido como prioridad el aportar a la carbono neutralidad a través de su participación como proveedor mundial de litio sustentable.

La compañía históricamente ha sido innovadora, y además es líder en la producción de litio. Esto hace que SQM abra hoy una convocatoria de Innovación Abierta denominada Más Litio, menos huella”, la cual tendrá por objetivo buscar soluciones innovadoras que acerquen la electromovilidad y el almacenamiento estacionario de energía a las personas.

La propuesta se enmarca en el robusto plan de sustentabilidad con metas concretas que presentó SQM en 2020 y que contempla bajar el consumo de agua continental en todas sus operaciones en un 40% al año 2030 y en un 65% al año 2040; disminuir la extracción de salmuera del Salar de Atacama en 50% al año 2030, objetivo que se inició el año pasado con una reducción inmediata de 20%; y ser carbono neutral en todos sus productos al año 2040, y en el caso del Litio, Cloruro de Potasio y Yodo al año 2030.

Al respecto, Pablo Altimiras, Vicepresidente Senior de Negocios Litio y Yodo de SQM, adujo que para SQM es muy importante aportar al desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Esa es la razón fundamental por la que estamos fomentando la innovación en el uso de tecnologías de ion-litio a través de esta convocatoria, que contempla y busca descubrir nuevos caminos relacionados con la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento, particularmente que tiendan a resolver situaciones de escases en comunidades o condiciones extremas”.

La convocatoria se realiza con el apoyo de INNSPIRAL -aceleradora de innovación corporativa- y va dirigida a todos los centros de I+D y universidades, pymes, startups, e iniciativas en desarrollo, que tengan propuestas que contribuyan y generen un impacto positivo en iniciativas relacionadas.

En ese contexto, es que se buscan propuestas innovadoras con impacto social y medioambiental que respondan a desafíos puntuales, dentro de dos temáticas macro. Por un lado, propuestas de electromovilidad que impulsen su desarrollo en Chile, preferentemente aquellas que generan valor en sectores remotos, aislados o vulnerables del país contribuyendo con un transporte accesible y más eficiente energéticamente. Por otro lado, se espera recibir propuestas de almacenamiento estacionario que extiendan el uso de las tecnologías de almacenamiento en los mismos sectores de preferencia anteriormente nombrados, los cuales no cuenten con acceso a la red eléctrica o presenten intermitencia en su suministro, de manera de fomentar la autogeneración y autoconsumo.

Los postulantes compiten por un premio de USD 100 mil a repartir entre los tres primeros lugares (US 50 mil para el primer lugar; US 30 mil para el segundo lugar y US 20 mil para el tercer lugar), además de apoyo para el desarrollo de un piloto del negocio ganador y mentorías ejecutivas con expertos de SQM.

Las postulaciones y bases se encuentran en el sitio web https://www.openinnspiral.com/maslitiomenoshuella,. La convocatoria estará abierta entre el 27 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2021.