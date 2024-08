Comunidad Minera entrega reconocimiento a destacados profesionales de la industria nacional

En la actividad, se realizó el tradicional reconocimiento a la trayectoria profesional, técnica y humana de quienes han aportado a esta industria por más de 30 años a nivel nacional e internacional.

miércoles 28 de agosto del 2024.- Con una alta asistencia de profesionales y directivos vinculados a empresas mineras y proveedores del sector, se realizó la XV Cena Anual de la Comunidad Minera de Chile.

En la actividad que se desarrolla cada año durante el mes de la minería con el fin de fortalecer los lazos de amistad y camaradería del sector, se realizó el tradicional reconocimiento a la trayectoria profesional, técnica y humana de quienes han aportado a esta industria por más de 30 años a nivel nacional e internacional.

En esta oportunidad, la Comunidad Minera de Chile, entregó el premio “Andrés Dávila” a Carlos Espinoza, gerente general de Minera Centinela de Antofagasta Minerals, por su trayectoria profesional en el ámbito minero y su aporte a la industria.

Asimismo, se reconoció por sus “destacadas trayectorias profesionales en el ámbito minero nacional e internacional y sus respectivos aportes a la industria”, a Cristián Rojas, gerente Técnico de Desarrollo de Recursos Global de Anglo American y a Carlos Vega, gerente general de DGA Min Ltda.

Reacciones de los profesionales premiados

Tras el reconocimiento, Cristián Rojas, gerente Técnico de Desarrollo de Recursos Global de Anglo American, valoró “que me premien por 32 años de profesión. Siento que durante mi carrera he apoyado a mucha gente para crecer y también he aprendido con mucha gente y sigo disfrutándolo. Es un honor que los colegas lo premien a uno de esta manera”.

Por su parte, Carlos Espinoza, gerente general de Minera Centinela de Antofagasta Minerals, agradeció la distinción y señaló que recibir el “premio Andrés Dávila es un honor inmenso, me llena de orgullo, es un premio que refleja no solo la trayectoria o el esfuerzo personal, sino que además, el trabajo en equipo y la colaboración a lo largo de estos treinta años de trayectoria”.

En la misma línea, Carlos Vega, gerente general de DGA Min Ltda, reconoció que la “minería te enamora y yo me enamoré de la minería” y recordó que “dentro de todo lo que uno hacía en el campamento, a veces asumíamos responsabilidades para poder compartir con la gente. Por ejemplo, en una época trajimos a la familia para que entraran a la mina y vieran la responsabilidad que tenía la persona de operar una máquina, un cargador, pala o sistema de producción”, detalló.

El mensaje para las nuevas generaciones

Durante la ceremonia, los profesionales premiados también compartieron sus reflexiones para las nuevas generaciones que formarán parte de la minería nacional.

En este contexto, Carlos Vega destacó que “en la minería hay campo para todos”, mientras que Carlos Espinoza de Minera Centinela manifestó que esta actividad “tiene un papel crucial en el desarrollo de nuestro país, es fundamental que consideremos nuestro impacto también en las comunidades y el medio ambiente. La minería hoy nos permitirá seguir creciendo y eso lo deben considerar en el inicio de sus carreras”.

Finalmente, Cristián Rojas de Anglo American, señaló que “mi mensaje para la gente joven es que se motiven en esta industria y que tienen que empezar a mirar cómo vamos a desarrollarla. En mi caso, es ver algo que está más presente que nunca, y que dice relación sobre cómo desarrollamos la minería para aportar a un desarrollo de la humanidad más sustentable”, enfatizó.

Comunidad Minera de Chile

La Comunidad Minera de Chile está compuesta por un grupo de profesionales ligados al sector minero, y liderada por Fernando Contador, en la cual participan principalmente ingenieros en minas, ingenieros metalúrgicos y geólogos que se desempeñan en áreas como la operación, planificación y gerencias, entre otras, además de representantes de compañías proveedoras y de servicios.

Según explican Luis Barrios y Susan Levis, representantes de la Comunidad Minera y miembros del Comité organizador de la XV Cena Anual, “además de este encuentro en que reconocemos la trayectoria de profesionales, realizamos diversas actividades, como por ejemplo, las Bolsas de Trabajo para impulsar la incorporación de colegas a las distintas áreas de las faenas mineras y capacitaciones para distintas áreas de la cadena de valor en la minería”.